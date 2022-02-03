Як правильно обрати зубну пасту?

Більшість людей не переймається питанням вибору зубної пасти. Мало хто читає склад засобу для догляду за порожниною рота, та ще менше звертається до стоматолога за допомогою у підборі пасти.

Між тим, поняття «хороша зубна паста» визначається не ціною, не рекламою та навіть не брендом, а в першу чергу тим, чи підходить вона саме вашим зубам.

Якщо ви все ще не знаєте, яка зубна паста підходить вашим зубам, ваш стоматолог допоможе вам підібрати найкращий варіант на основі індивідуальних потреб та особливостей.

Приваблива упаковка та круті рекламні кампанії можуть лише посилити вашу плутанину щодо того, яку зубну пасту використовувати. Виробники обіцяють запобігти карієсу, відбілити зуби, контролювати зубний камінь, боротися із захворюваннями ясен або освіжити подих, і це ще не повний перелік того, що можна прочитати на упаковці.

Інколи люди обирають пасту за кольором смужки на ній, спираючись на твердження «зелена найкраща - чорна найгірша». Проте це зовсім не так.

Колір етикетки вказує на співвідношення природних та хімічних інгредієнтів, присутніх у пасті.

Зелений - найбільш природний склад. Відноситься до категорії гігієнічних та профілактичних. Людям з алергією слід бути обережними при виборі «зелених» паст.

Червоний - це збалансований склад хімічних та природних компонентів. Використовується як гігієнічний, профілактичний засіб.

Синій - до 80% хімічних речовин, високоінтенсивний агент. Можна використовувати на регулярній основі, але в чергуванні з іншими менш активними пастами.

Чорний колір смужки - це 100% хімічний склад, що означає високий вміст активних речовин. Такі пасти, як правило, є лікувальними, тобто не призначені для постійного використання.

Покладатися тільки на смужку при виборі зубної пасти некоректно. Необхідно уважно вивчити склад на упаковці, переконатися, що в пасті немає небажаних речовин, небезпечних для здоров'я. Особливо уважним слід бути при виборі засобу для догляду за порожниною рота для дітей, людей з алергією, різними захворюваннями зубів і ясен.

Більшість стоматологів сходяться на думці: фтор - перше, що потрібно шукати у складі зубної пасти. Фтор - це мінерал, який природним чином міститься у воді. Деякі навіть кажуть, що він є єдиним інгредієнт, який вам дійсно потрібен. Все через його здатність захищати зуби, а також призупинити ранні стадії розпаду.

Далі за порадою лікаря-стоматолога варто підібрати конкретну дію пасти:

Відбілювання зубів. Такий продукт не містить саме відбілювачів для зубів. Замість цього використовуються хімічні або полірувальні засоби для видалення поверхневих плям. Це може зробити зуби трохи яскравішими.

Контроль зубного каменю. Такі зубні пасти можуть допомогти зменшити зубний камінь - тверді відкладення, які накопичуються на коренях або коронках зубів.

Профілактика захворювань ясен. Наліт - це природна липка речовина, що складається переважно з бактерій, яка накопичується на зубах та може викликати карієс і захворювання ясен. Ці зубні пасти контролюють кількість нальоту. Вони також можуть допомогти зменшити гінгівіт, тобто легке запалення тканин ясен.

Свіжий подих. Такий продукт містить активні речовини, які борються з неприємним запахом з ротової порожнини. Вони або зовсім вбивають бактерії в зубному нальоті, які призводять до появи цієї проблем , або просто нейтралізують неприємні запахи.

Десенсибілізація зубів. Деякі продукти можуть допомогти запобігти роздратуванню нервів та дискомфорту від холодної, кислої або солодкої їжі.

Виробники стверджують, що деякі нові зубні пасти можуть навіть зробити все. Вони борються з нальотом, зубним каменем, карієсом та гінгівітом, видаляють плями, знижують чутливість зубів та освіжають подих одночасно.

Проте, слід пам'ятати: якщо у вас чутливі зуби, варто уникати відбілюючих зубних паст, які містять абразивні інгредієнти. Хоча ці зубні пасти загалом безпечні та ефективні для більшості людей, інколи можуть дратувати або погіршувати чутливість зубів.

У сучасному світі на полицях магазинів можна знайти велику кількість зубних паст різних виробників. Проте при виборі слід звертати увагу не лише на склад та дію продукту, а й відсутність речовин, що можуть нашкодити вам.

Серед таких компонентів:

натрій, динатрій EDTA, що використовується для пом'якшення води - насправді це канцерогени, особливо велика небезпека для здоров'я, якщо паста потрапляє в шлунок зі слиною;

лаурилсульфат та лаурил натрію - використання цих канцерогенів в засобах по догляду за зубами пов'язано з тим, що вони чудово справляються з нальотом, але регулярно використовувати пасту з цими компонентами небезпечно;

парабени - це консерванти, які при тривалому застосуванні можуть накопичуватися в організмі, викликати алергію, сприяти розвитку раку грудей у ​​жінок.

Пасти мають різний склад та призначення. Якщо використовувати їх за індивідуальними показаннями, вона позитивно позначиться на здоров'ї зубів та ясен.

Поганий вибір зубної пасти може призвести до погіршення стану зубів, зменшення емалі чи навіть потреби пломбування зубів.

