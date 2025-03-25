Ми довели, що організований товарний ринок працює під час війни – все прозоро і зрозуміло – Голова НКЦПФР

На цьому наголосив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, Комісією були створені умови для роботи організованого товарного ринку, який довів свою ефективність, створивши прозорі ринки енергопродуктів та деревини із зрозумілими правилами. Це забезпечило збільшення податкових надходжень до бюджету та ефективну біржову торгівлю.

Разом із тим Голова Комісії звернув увагу на дискусії навколо біржової торгівлі деревиною у контексті змін до законодавства, а саме пропозицію передачі цього функціоналу «Прозорро.Продажі». НКЦПФР наголошує на збереженні біржових механізмів у торгівлі лісоматеріалами, адже міжнародні стандарти передбачають, що деревина є біржовим товаром. Тож Комісія підтримує законопроєкт «Про ринок деревини», у редакції, яка була затверджена Комітетом з питань економічного розвитку до другого читання.

Він також пояснив важливість анонімності біржових заявок, яка є загальноприйнятою практикою розвинутих ринків та дозволяє запобігати маніпуляціям. Біржі забезпечують надійний контроль за ідентифікацією учасників відповідно до міжнародних вимог та стандартів FATF. Вони також гарантують безпечне проведення розрахунків, а також управління ризиками, застосовують гарантійне забезпечення (ГЗ).

Успіх такого механізму доводять цифри: за 2024 обсяг торгівлі деревиною на біржах склав понад 31 млрд грн, а це – 8,5% від усіх видів біржових товарів. Разом з цим «Прозорро.Продажі» може доєднатись до біржової діяльності шляхом отримання відповідних ліцензій.

Голова Комісії зазначив, що наша біржова модель торгівлі деревиною також була запозичена нашими Литовськими партнерами.

Водночас він зауважив, що одним із викликів для організованого товарного ринку залишаються валютні обмеження, які ускладнюють роботу із валютним гарантійним забезпеченням. Певні спільні напрацювання з НБУ вже є, але цього ще недостатньо, тому сподіваємося, що НБУ розгляне можливість внесення необхідних змін.

Голова НКЦПФР резюмував, що досвід успішної торгівлі деревиною на товарному ринку має бути застосований і до ринку зерна, що дозволить зробити його більш ефективним та прозорим. І така робота вже активно триває. Нагадаємо, нещодавно відбулася зустріч Голови НКЦПФР з Міністром агрополітики Віталієм Ковалем. Посадовці обговорили наповнення аграрного ринку сучасними фінінструментами, а також популяризацію «аграрних нот» серед агробізнесу.