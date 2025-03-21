BlackBox Osint про користь від застосування OSINT-технологій для державних органів та бізнесу

Open Source Intelligence - новаторський інструмент у сфері розслідування та безпеки в час цифрової епохи. Технології OSINT є дієвим методом для розкриття злочинної діяльності, перевірки репутації осіб чи організацій шляхом збору та структурування інформації, отриманої з публічних ресурсів. Розслідування із застосуванням відкритих джерел за технологією Open Source Intelligence використовує агенція BlackBox OSINT. Аналітики проєкту спеціалізуються на пошуку та дослідженні даних про походження, оточення, фінанси, бізнес-інтереси об'єкта методами, які не порушують чинного законодавства.

Переваги розвідки з відкритих джерел

OSINT - це метод отримання та систематизації загальнодоступної інформації із соцмереж, експертних оглядів, архівів, дискусійних груп, комерційних та державних даних, ЗМІ, інтернет-джерел.

Цінність розвідданих полягає у:

● передбаченні можливих ризиків у питаннях кібербезпеки та концентрації ресурсів і заходів для їх мінімізації;

● економічній вигоді - бізнес-розвідка чи інші види дослідження, завдяки застосуванню OSINT, скорочують витрати на добування цінної інформації;

● реальній статистиці - інформація у відкритих джерелах динамічна, а інструменти OSINT здатні відстежувати та аналізувати події, інформаційні загрози, тенденції;

● швидкості результату - застосування спеціальних алгоритмів та програм, використання аналітичних інструментів для фільтрування величезних обсягів інформації дозволяє швидко зібрати свіжі та актуальні дані.

Антикорупційні розслідування BlackBox OSINT проводяться з дотриманням етичних та правових норм при збереженні повної конфіденційності даних.

Користь OSINT-технологій у різних сферах діяльності

В кожному напрямі діяльності є свої переваги при замовленні послуги OSINT-розслідування.

Отримання даних на основі відкритих джерел надає підприємствам чимало економічних переваг. Покращує виявлення репутаційних ризиків, отримання конкурентної переваги через законний збір досьє на партнера, топменеджерів чи конкурентів у бізнес-ніші.

Залучення аналітиків дозволяє перевірити бізнес-партнерів, конкурентів, опонентів. Перевірити сумніви щодо прозорості співпраці, виявити потенційні ризики безпеки бізнесу чи фінансів.

Державний сектор

Результати OSINT досліджень дають впливовим особам дані для виявлення складних схем відмивання грошей, потенційних загроз інформаційній безпеці, дискредитувальних фактів, які матимуть медійний резонанс. З наявною інформацією виграється час для прийняття заходів, щоб посилити захист репутації, дізнатися більше про конкурентів. Ці знання допоможуть в узгодженні нових стратегій, корегуванні діяльності та прийнятті рішень, актуальних для виявлення корупційних ризиків.

Журналістика

Технології дозволяють редакційним командам і журналістам-розслідувачам ефективніше та швидше проводити антикорупційні розслідування, перевіряти особи публічних людей, моніторити їхнє життя та близького оточення, аналізувати роботу організацій та підприємств.

Кібербезпека приватних та державних організацій

Використання OSINT-технологій корисне для посилення цифрової безпеки через розвідку загроз, оцінку вразливостей ПЗ та систем безпеки, виявлення та реагування на атаки вішингу та фішингу.

BlackBox OSINT - це експертна допомога для виявлення юридичних пасток, перевірка контрагента та проактивний спосіб захисту компаній від репутаційних та кіберзагроз.