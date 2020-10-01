5 вещей, которые нужно знать о переводе юридических документов

Если Вы уже сталкивались с покупкой недвижимости в различных странах мира, отправлялись в путешествие по странам Европы или же работали со сложными международными контрактами в бизнес сфере, данная тема будет вам знакома. Как только возникает необходимость качественного юридического перевода, сразу же стоит обратить внимание на пять важных моментов. Эти особенности стоить знать, чтобы избежать ошибок, судебных исков, а также, чтобы сохранить Ваше время.





1. Обращайтесь только к сертифицированному переводчику. Это, пожалуй, самый важный момент в данном вопросе. Работа с юридическими документами требует особой аккредитации и подготовки. Именно по этой причине следует обращаться только в авторизированные центры перевода и требовать все языковые сертификаты. Советуем обратить внимание на обзоры TranslationReport, где можно не только почитать отзывы о лучших компаниях в области юридического перевода, а и узнать стоимость и требования к документам-исходникам. Не забывайте о том, чтобы предварительно рассказать о Ваших требованиях и проанализировать готовность специалиста и компании к пониманию работы и сдачи проекта в срок.





2. Консультируйтесь с юристом Вашей компании для точного понимания всех тонкостей юридического перевода. Даже если Вы работаете с отличным специалистом, помните о том, что юрисконсульт компании всегда обязан быть доступным для консультаций. Это позволяет добиться максимального эффекта в плане передачи Ваших задач и требований, что особенно важно при работе с контрактами и жалобами. Как правило, многие переводчики сами просят заказчиков привлекать сторонних специалистов для точного понимания ключевых моментов. Это нормальная практика, поэтому не бойтесь напомнить об этом Вашему специалисту!





3. Обращайте внимание на проверку всех личных имен, географических названий и цифр. Этот фактор играет важную роль не только при работе с юридическими документами, а также и с любым видом перевода, где есть имена личные, адреса, телефоны или же просто те слова, которых нет в лексиконе стандартного переводчика. Дело в том, что даже различные инструменты машинного перевода и проверки не смогут "захватить" все то, что является уникальной информацией. Всегда проверяйте правильность написания имен, фамилий, адресов, а также цифр, банковские счета и так далее. Даже если Вы и не знаете иностранного языка, подобный вид проверки всегда поможет добиться аккуратного перевода.





4. Сохраняйте оригинальное форматирование, если этого требует закон конкретной страны. В некоторых случаях, важно придерживаться оригинального формата и расположения текста. Если у Вас есть подобные требования, следует сообщить об этом переводчику. Это особенно важно при оформлении патента или переводе научной информации, где бланк или сертификат являются важным аспектом. При работе с апостилем документов, данное требование часто является обязательным!





5. Особенности законодательной базы разных стран. Этот момент не так часто упоминается, но некоторые страны требует добавить информацию о законах страны, если речь идет о юридическом документе. К примеру, в азиатских странах может потребоваться дополнение, которого не будет в оригинале документа. Также, Великобритания может ссылаться на уж очень древние законы страны, чтобы позволить документу быть действительным в различных графствах. Хоть это и может выглядеть необычным для многих их нас, профессиональные переводчики хорошо знают о странных законах и умеют работать с ними. Не удивляйтесь, если финальный перевод будет выглядеть более вместительным, чем оригинал!





Почему важен качественный юридический перевод документов?









Качественный перевод - это не только создание Вашей безопасности в плане законодательства, но еще и доказательство того, что сам перевод был выполнен профессионалом с должным сертификатом. Тем не менее, всегда проверяйте документы самостоятельно!







Качественный юридический перевод позволяет принимать участие в спорах и работать с различными инвесторами. Как правило, большинство из них обязательно передадут Ваши документы, предложения или контракты своим специалистам. Если юрист конкретной страны сможет понять, что все выполнено качественно и без ошибок, это сразу же представит Вас совершенно в другом свете и будет знаком уважения.





Более того, правильный перевод позволит Вам не тратить время на всевозможные задержки и не волноваться из-за того, что важные пункты могли быть оформлены неверно.