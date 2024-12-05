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АНАЛІТИКА

Міжнародна група експертів запропонувала майбутній адміністрації США стратегію припинення війни в Україні

 

Група експертів зі США, Великої Британії, ЄС, України й Росії оприлюднила політичні рекомендації з припинення війни в Україні, адресовані майбутній адміністрації США, які передбачають членство України в НАТО, повідомив американський аналітичний центр "Атлантична Рада" (Atlantic Council).

"У президента Дональда Трампа є можливість провести більш ефективну кампанію тиску на Росію та домагатися припинення війни. Це завадить Росії та її союзникам і зменшить шанси Третьої світової війни", - сказано в преамбулі "Переможної стратегії закінчення війни Росії проти України".

В самих же рекомендаціях йдеться про наступне:

Швидке припинення вогню на існуючих лініях (бойового зіткнення) може призупинити війну високої інтенсивності, але має бути пов'язане з забезпеченням безпеки України. Припинення вогню має бути реалізоване наземними військами. Європейські члени НАТО мають очолити ці зусилля за підтримки США.

Гарантії захисту стануть передумовою довготривалого припинення війни. Можливе членство в НАТО є оптимальним способом забезпечення суверенітету та безпеки України. Вступ України до НАТО не є предметом переговорів з Росією, а має бути вирішено між Сполученими Штатами, їхніми союзниками по НАТО та Україною.

Захист України з боку НАТО може бути побудований на основі її ресурсів, бойового духу, передових військових технологій і загартованої в боях армії. Ця армія, хоч і є найпотужнішою в Європі за межами Росії, все одно потребуватиме посилення зовнішньою підтримкою. Зростаючі можливості європейських військових можуть забезпечити додаткову підтримку, необхідну українцям для стримування майбутньої війни. Зброя США матиме у цьому важливе значення.

Як і у випадку із Західною Німеччиною, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, оборонні гарантії НАТО стосуватимуться лише тієї частини української території, яка знаходиться під контролем українського уряду. Сполучені Штати повинні відхилити вимогу Росії про примусовий нейтралітет і де-факто роззброєння України.

Сполучені Штати та Європа не повинні визнавати претензії Росії на українську територію та відкидати будь-які зміни кордонів силою, як це було зроблено в Доктрині Стімсона 1932 року (Маньчжурія), Декларації Уеллса 1940 року (країни Балтії) та Декларації Помпео 2018 року (Крим).

Як член НАТО Україна зобов'язується відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів мирними та дипломатичними засобами. До її вступу союзники зроблять додаткові кроки для інтеграції України в Альянс, зокрема, запропонувавши Україні постійне місце в Північноатлантичній раді, а українському генералу - місце у Військовому комітеті.

Європа має зробити більше для безпеки України та своєї власної. Сполучені Штати та Європа повинні зміцнювати спільну діяльність та інвестиції в свою оборонну промисловість.

США та їхнім союзникам потрібна нова політика стримування Росії. Це також включає збереження заморожених російських суверенних активів і обмежень на технології, а також обережність у знятті санкцій. Не повинно бути повернення до залежності від російських енергоносіїв чи інших ресурсів. Союзники повинні бути готові посилити економічний тиск і змусити Росію заплатити ціну, якщо вона порушить умови припинення вогню.

Описані тут дії, які можуть мати необхідну громадську підтримку в Україні, принесуть мир Європі, сприятимуть безпеці та процвітанню Сполучених Штатів та їхніх союзників, забезпечать стримування потенційних агресорів і відновлять американське світове лідерство: чітка переможна стратегія. "Переможна стратегія закінчення війни Росії проти України" була напрацьована в рамках дискусії експертів зі Сполучених Штатів, Великої Британії, держав-членів Європейського Союзу, України та Росії, яку 2-3 грудня організували в Мічиганському університеті Weiser Center for Europe and Eurasia і Atlantic Council.

Серед розробників цього документу фігурують колишні посли США в Україні Джон Гербст та Вільям Тейлор, колишній заступник держсекретаря США Стівен Біган, екс-заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перший заступник голови комітету у закордонних справах Верховної Ради України Григорій Немиря.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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