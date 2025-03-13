Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп

 

Україна та США обговорили багато деталей проєкту мирної угоди між Україною та РФ, і тепер справа за РФ, чи приставати до неї, заявив президент США Дональд Трамп.

"Тож багато деталей остаточної угоди фактично обговорено. Тепер ми побачимо, чи є там Росія, і якщо її немає, це буде дуже невтішний момент для світу", - сказав Трамп на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Маром Рютте в четвер.

Він повідомив, що буде обговорювати з Рютте те, що відбувається щодо України та РФ.

"На даний момент у нас є люди, які говорять в Росії. У нас є представники, Стів Віткофф та інші, і вони ведуть дуже серйозні дискусії. Як ви знаєте, Україна погодилася, з урахуванням цього, що сьогодні відбувається, на повне припинення вогню, і ми сподіваємося, що Росія зробить те саме", - сказав президент США.

Він відзначив, що на війні гинуть тисячі людей і "ми хочемо, щоб це припинилося".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5270
  0,0194
 0,05
EUR
 1
 45,0007
  0,1637
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1920  0,06 0,16 41,8032  0,07 0,18
EUR 44,7900  0,04 0,09 45,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,00 0,01 41,5250  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес