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Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп
23:24 13.03.2025 |
Україна та США обговорили багато деталей проєкту мирної угоди між Україною та РФ, і тепер справа за РФ, чи приставати до неї, заявив президент США Дональд Трамп.
"Тож багато деталей остаточної угоди фактично обговорено. Тепер ми побачимо, чи є там Росія, і якщо її немає, це буде дуже невтішний момент для світу", - сказав Трамп на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Маром Рютте в четвер.
Він повідомив, що буде обговорювати з Рютте те, що відбувається щодо України та РФ.
"На даний момент у нас є люди, які говорять в Росії. У нас є представники, Стів Віткофф та інші, і вони ведуть дуже серйозні дискусії. Як ви знаєте, Україна погодилася, з урахуванням цього, що сьогодні відбувається, на повне припинення вогню, і ми сподіваємося, що Росія зробить те саме", - сказав президент США.
Він відзначив, що на війні гинуть тисячі людей і "ми хочемо, щоб це припинилося".
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