Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп

Україна та США обговорили багато деталей проєкту мирної угоди між Україною та РФ, і тепер справа за РФ, чи приставати до неї, заявив президент США Дональд Трамп.

"Тож багато деталей остаточної угоди фактично обговорено. Тепер ми побачимо, чи є там Росія, і якщо її немає, це буде дуже невтішний момент для світу", - сказав Трамп на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Маром Рютте в четвер.

Він повідомив, що буде обговорювати з Рютте те, що відбувається щодо України та РФ.

"На даний момент у нас є люди, які говорять в Росії. У нас є представники, Стів Віткофф та інші, і вони ведуть дуже серйозні дискусії. Як ви знаєте, Україна погодилася, з урахуванням цього, що сьогодні відбувається, на повне припинення вогню, і ми сподіваємося, що Росія зробить те саме", - сказав президент США.

Він відзначив, що на війні гинуть тисячі людей і "ми хочемо, щоб це припинилося".