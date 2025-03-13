Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося

 

Українською делегацією під час зустрічі з американською стороною у Джидді «чітко було проговорено», що питання членства в НАТО не може бути знято з порядку денного», повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» інформовані джерела.

За даними джерел, українська сторона довела позицію щодо «червоних ліній», зокрема не можуть бути обмеження щодо армії, заборон членства в ЄС та НАТО.

Як повідомив співрозмовник, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував на неможливості мати право вето Росією щодо українського членства в НАТО. Крім того, вагому роль під час зустрічі із американцями у Джидді відіграв міністр оборони Рустем Умєров.

Співрозмовники зазначають, що делегація зі США хотіла почути українську сторону і зрозуміти, що «для України важливо».

В разі згоди РФ на 30-денне припинення вогню, як пояснив співрозмовник, створена з боку України технічна команда буде пропрацьовувати параметри контролю за дотриманням припинення вогню. Вже проговорено, які представники можуть та мають туди увійти.

Щодо офіційного запрошення президента Володимира Зеленського до Вашингтону - українська сторона його поки не отримувала, зазначають джерела агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5270
  0,0194
 0,05
EUR
 1
 45,0007
  0,1637
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1920  0,06 0,16 41,8032  0,07 0,18
EUR 44,7900  0,04 0,09 45,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,00 0,01 41,5250  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес