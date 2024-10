Україна ввела санкції проти кіпрського юриста Софоклеуса та його колег і ексглави «Смарт-Холдингу» Пертіна

Кіпрський юрист Андреас Софоклеус із численними зв'язками в Україні та працівники його компанії Andreas M. Sofocleous & Co LLC з офісами в Україні, а також екс-генерального директора "Смарт-Холдингу" Олексія Пертіна занесено до українського санкційного списку.

Згідно з указом президента України №698 від 8 жовтня і відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони, під санкції потрапили також Хризостомос, Харула і Христина Софоклеуси, Константіна Алківіадус, Христина Міхайліду, Олена Іона, Афродіті Лукайду, Ніколета Карофіта Аггонас, Анна Кореліда і Менелаос Сазос.

Андреас Софоклеус та інші кіпрські юристи з цього списку проходять у списку бенефіціарів цілої низки українських компаній. Ім'я Софоклеус, зокрема, згадувалося у зв'язку з конфліктами навколо структури власності київського "Динамо" у двотисячних і телеканалу TVi 2013 року, а також пізніше у зв'язку з управлінням готелем "Президент-готель" та в нещодавніх судах із Віктором Меведчуком.

Андреас Софоклеус також був міноритарним акціонером латвійського РrivateBank, а його компанія була трастом трастів Smart Trust і Step Trust, яким засновник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський передав активи наприкінці 2022 року. Однак пізніше Міністерство юстиції України виключило трасти Smart Trust і Step Trust з реєстру кінцевих бенефіціарів, вважаючи, що в такий спосіб Новинський намагався уникнути санкцій, накладених на нього водночас Україною.

Цим самим указом санкції запроваджено щодо кіпрської Proteas Management Services Ltd, яка входить до групи компаній Andreas Sofocleous, а також кіпрських Proteas Trustee Services Ltd, Proteas Trustees Ltd і Proteas Consulting and Services Limited, що входять до групи компаній Andreas Sofocleous.