Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України

Норвегія виділяє 5 мільярдів норвезьких крон (близько 416 мільйонів євро) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, йдеться у повідомленні норвезького уряду у понеділок, 7 квітня.

"Норвегія виділяє 4 мільярди норвезьких крон у вигляді грантів на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у 2025 році. Крім того, Норвегія виділяє 1 мільярд норвезьких крон на механізм фінансування European Peace Facility", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, артилерійські снаряди є важливою складовою боротьби України проти російської армії, тому важливо сприяти поповненню українських запасів. "Це велика потреба, яку українці чітко доносять до нас, і над якою разом працюють європейські країни", - наголосив Стере.

Стере: "Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність"

Також норвезький уряд повідомив, що у понеділок прем'єр Стере перебуває у Брюсселі, де обговорюватиме підтримку України з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, в тому числі, артилерійських боєприпасів. Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу України за свободу. ЄС і Норвегія мають тісну і хорошу співпрацю щодо військової допомоги Україні. І грант EPF, і наша спільна підтримка чеської ініціативи щодо боєприпасів ще раз підкреслюють, що Європа підтримує Україну", - додав Стере.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що Норвегія у поточному році втричі збільшує військову допомогу Україні - до майже восьми мільярдів доларів.