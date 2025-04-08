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АНАЛІТИКА

ЄС хоче припинення вогню в Україні, водночас продовжить її озброювати - представник Каллас

 

Європейський союз бажає, щоб обговорення угоди про припинення вогню в Україні тривало, заявила Анітта Хіппер - офіційний представник глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

"Результати цих дискусій мають привести до сильнішої України. (...) Нам потрібно бути впевненими, що припинення вогню відбудеться, що мир буде справедливим, стійким і надійним", - сказала прессекретарка на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

При цьому вона закликала "не бути наївними". "Тому ми зобов'язалися посилити нашу допомогу Україні", - зазначила Гіппер, пославшись на нещодавню неформальну нараду міністрів оборони низки країн ЄС.

За її словами, у зв'язку з цією нарадою Каллас заявила, що держави-члени ЄС "зобов'язалися йти далі у своїй підтримці України".

На додаткове запитання щодо плану Каллас, який передбачав посилення допомоги Україні в засобах ППО, прессекретарка відповіла, що ця тема перебуває на стадії обговорення. Наразі пріоритетом ЄС є постачання Києву 2 млн артилерійських боєприпасів, про які просила українська сторона, додала Гіппер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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