Китай опублікував макроекономічну статистику за січень-липень

Обсяг виробництва великих промислових підприємств у Китаї за підсумками перших семи місяців 2022 року зріс на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані державного статистичного бюро КНР, оприлюднені в понеділок.

Окремо у липні 2022 року показник зріс на 3,8% у річному вираженні та на 0,38% порівняно з попереднім місяцем.

Обсяг виробництва у добувній промисловості в липні зріс на 8,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, в обробній - на 2,7%, виробництво та постачання електроенергії, теплової енергії, газу та води зросли на 9,5%.

При цьому за перші сім місяців року обсяг виробництва у добувній промисловості зріс на 9,3%, у обробній - на 2,7%, виробництво та постачання електроенергії, теплової енергії, газу та води зросли на 4,8%.

Дані статбюро відображають обсяги виробництва великих китайських промислових підприємств з річним доходом від господарської діяльності не менше 20 мільйонів юанів (близько 3 мільйонів доларів).

ВИДОБУТОК НАФТИ

Китай за січень-липень 2022 року збільшив видобуток нафти на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, природного газу - на 5,4%.

Китай за січень-липень 2022 року видобував 120 мільйонів тонн нафти, порівняно з аналогічним періодом 2021 року зростання становило 3,7%. Обсяг переробки нафти за січень-липень досяг рівня 380,27 мільйона тонн, зниження показника в річному вираженні становило 6,3%.

Окремо в липні 2022 року обсяг видобутку нафти в КНР становив 17,13 мільйона тонн (зростання у річному вираженні на 3%), середньодобовий обсяг видобутку минулого місяця - 552 тисячі тонн, обсяг переробки в липні досяг позначки 53,21 мільйона тонн ( зниження у річному вираженні на 8,8%).

При цьому за сім місяців 2022 року країна скоротила імпорт нафти на 4% у річному вираженні - до 289,84 мільйона тонн, окремо в липні показник упав на 9,5%, обсяг імпорту становив 37,33 мільйона тонн.

Видобуток природного газу в Китаї за перші сім місяців 2022 року склав 126,7 мільярда кубометрів, зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року - 5,4%. Окремо в липні 2022 року видобуток газу в Китаї склав 17,1 мільярда кубометрів, збільшившись у річному вираженні на 8,2%.

Імпорт газу за січень-липень 2022 року скоротився на 9,6% до 62,21 мільйона тонн. Окремо у липні показник упав на 6,9%, склавши 8,7 мільйона тонн.

Водночас зросло виробництво вугілля. Так, за перше сім місяців поточного року зростання показника склало 11,5%, обсяг виробництва досяг позначки 2,56 мільярда тонн, при цьому Китай на 18,2% скоротив імпорт вугілля - до 138,52 мільйона тонн.

Окремо у липні на китайських шахтах видобули 370 мільйонів тонн вугілля, зростання у річному вираженні становило 16,1%, середньодобовий обсяг видобутку - 12,02 мільйона тонн. Імпорт у липні становив 23,52 мільйона тонн, зниження показника порівняно з липнем 2021 року - 22,1%.

Безробіття

Рівень зареєстрованого безробіття в Китаї у липні 2022 року становив 5,4%, за перші сім місяців року було створено 7,83 мільйона робочих місць.

"За січень-липень (2022 року - ред.) у містах та селищах міського типу було створено 7,83 мільйона робочих місць, рівень зареєстрованого міського безробіття у липні становив 5,4%", - йдеться у доповіді відомства.

Уточнюється, що рівень безробіття серед вікових груп від 16 до 24 років та від 25 до 59 років становив 19,9% та 4,3% відповідно.

Рівень зареєстрованого безробіття в Китаї за підсумками 2021 року склав 5,1%, що виявилося нижчим за прогноз влади в 5,5%, було створено 12,69 мільйона робочих місць. У 2022 році, згідно з офіційним прогнозом, показник має становити не більше 5,5%.

РОЗДРІБНІ ПРОДАЖІ

Обсяг роздрібного продажу споживчих товарів у Китаї за підсумками січня-липня 2022 року знизився на 0,2%, склавши 24,63 трильйона юанів (3,64 трильйона доларів), роздрібні онлайн-продажі зросли на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 7,3 трильйона юанів (1,83 трильйона доларів).

Роздрібний продаж у містах за звітний період впав на 0,3%, склавши 21,4 трильйона юанів (3,16 трильйона доларів). Продаж у сільській місцевості зріс на 0,1% - до 3,23 трильйона юанів (479,4 мільярда доларів).

Роздрібні онлайн-продажі фізичних товарів за січень-липень зросли на 5,7% у річному вираженні, склавши 6,31 трильйона юанів (934,7 мільярда доларів), у тому числі роздрібні онлайн-продажі продуктів харчування, одягу та товарів широкого вжитку зросли на 15,7%, 3,4% та 5% відповідно.

Окремо у липні обсяг роздрібного продажу споживчих товарів зріс на 2,7% порівняно з липнем 2021 року - до 3,58 трильйона юанів (539,09 мільярда доларів).

За підсумками 2021 року обсяг роздрібного продажу в Китаї зріс на 12,4%, склавши 44,082 трильйона юанів (6,93 трильйона доларів). Зростання роздрібних онлайн-продажів склало 12%, досягнувши 10,804 трильйона юанів (1,7 трильйона доларів).