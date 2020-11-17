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Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС и план спасения экономики на 1,8 трлн евро
09:21 17.11.2020 |
Венгрия и Польша в понедельник заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления на 2021-2027 годы, поскольку он включал пункт, который ставит доступ к деньгам в зависимость от соблюдения верховенства права.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Послы правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе должны были одобрить компромисс, достигнутый с Европейским парламентом по пакету в 1,8 трлн евро, но не смогли этого сделать из-за вето Варшавы и Будапешта.
Председательствующая в ЕС Германия заявила, что послы действительно голосовали по вопросу о связи между деньгами ЕС и уважением к верховенству права, потому что это голосование требовало только квалифицированного большинства, и оппозиция Варшавы и Будапешта не могла остановить его.
Но когда дело дошло до голосования по самому бюджету в 1,1 трлн евро и плану восстановления после пандемии в 750 млрд евро, что требовало единогласной поддержки, "два государства-члена ЕС высказали замечания".
Правительства в Будапеште и Варшаве выступают против установления зависимости между доступом к деньгам ЕС и соблюдением верховенства права, поскольку они находятся под официальным процессом ЕС, расследующим нарушения принципов независимости судов, средств массовой информации и неправительственных организаций.
Если эта связь, введенная лидерами ЕС в июле и усиленная Европейским парламентом, сохранится, обе страны рискуют потерять доступ к десяткам миллиардов евро в фондах ЕС.
Поскольку без единодушного согласия на пакет в 1,8 трлн евро ни одна страна ЕС не сможет получить деньги, это дает Варшаве и Будапеште рычаг для давления на другие государства-члены.
Вето Варшавы и Будапешта означает, что выделение средств на восстановление экономики всех стран ЕС после рецессии, вызванной пандемией COVID-19, скорее всего, будет отложено. Изначально планировалось, что средства начнут выделять с середины 2021 года.
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