Rolls-Royce побудує перші в Британії малі реактори

Велика Британія обрала компанію Rolls-Royce SMR основним партнером для будівництва перших малих модульних реакторів (SMR) у країні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Реактори Rolls-Royce SMR базуються на технології водо-водяних реакторів під тиском (PWR). Кожен такий реактор генеруватиме 470 МВт електроенергії.

Уряд виділяє на програму понад 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Малі модульні реактори мають запрацювати приблизно через десять років.

Це означає, що у 2030-х роках, коли також планують ввести в експлуатацію великі атомні станції Sizewell C і Hinkley Point C, Британія отримає більше нової атомної генерації, ніж за попередні пів століття. Це буде найбільший стрибок у розвитку ядерної енергетики Великої Британії з 1980-х років.

Міністр енергетики Ед Мілібенд заявив, що британський уряд відмовляється від політики "no-nuclear status quo", коли країна фактично не розвивала ядерну енергетику та поступово від неї відмовлялася.

"Ми вступаємо в золотий вік ядерної енергетики з найбільшою програмою будівництва за ціле покоління", - сказав він.

Аналогічні заяви про атомний ренесанс нещодавно зробили президент США Дональд Трамп і президент Франції Емманюель Макрон.

Станом на 2025 рік у Великій Британії працює п'ять ядерних реакторів на чотирьох майданчиках загальною потужністю 5,9 ГВт. Вони забезпечують 15-16% електроенергії країни, але більшість наявних реакторів планується вивести з експлуатації до кінця десятиліття.

Їм на заміну будують Hinkley Point C потужністю 3,2 ГВт, а також планують побудувати Sizewell C ще на 3,2 ГВт.