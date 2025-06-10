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ЗМІ: у МЗС Ізраїлю заперечили передачу Україні систем Patriot
16:50 10.06.2025 |
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заперечило, що країна не передавала Україні системи Patriot, які перебували на озброєнні ізраїльської армії з 1990-х років, повідомляє видання Ynet.
«Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot», - йдеться у відповіді міністерства на запит видання.
Російська агенція ТАСС з посиланням на співрозмовника в МЗС Ізраїлю оприлюднила ідентичне повідомлення. Співрозмовник агенції назвав заяву посла «неправильним твердження».
Офіційно про це не повідомляється, а посол не уточнює своїх слів в інтерв'ю.
Напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський оприлюднив своє інтерв'ю Марічці Довбенко. Під час розмови він, серед іншого, заявив, що Ізраїль надавав військову допомогу Україні, зокрема, передавши системи Patriot, які ізраїльська армія колись отримала від США.
У січні в інтерв'ю Радіо Свобода Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль підтримує Україну, але не надає їй військову підтримку з «різних міркувань», головне - це небажання порушувати контакти з Росією.
«Щодо питання військової підтримки України - так, Ізраїль не надає військової підтримки Україні. З різних міркувань, головне міркування - це небажання порушувати наші контакти з Росією, небажання піддавати нашу безпеку загрозі, тому що ми розуміємо, що це може призвести до дуже серйозних наслідків для безпеки Ізраїлю», - казав тоді він.
У квітні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити десять систем протиповітряної оборони Patriot, щоб захистити деякі міста. Тоді ж він зазначав, що не розуміє, чому не вдається домовитися про додаткові системи Patriot для України.
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