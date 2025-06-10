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АНАЛІТИКА

СБ знизив прогнози зростання світового ВВП на 2025 і 2026 роки

 

Світовий банк (СБ) очікує зростання світової економіки на 2,3% у 2025 році і на 2,4% у 2026 році, йдеться в червневій доповіді "Глобальні економічні перспективи".

Таким чином, СБ погіршив прогнози збільшення світового ВВП: у січні очікувалося зростання на 2,7% як цього, так і наступного року.

"Посилення напруженості в торгівлі та невизначеність економічної політики можуть призвести до сповільнення темпів зростання світової економіки в поточному році до найнижчого рівня з 2008 року, за винятком періодів повноцінних глобальних рецесій", - йдеться в доповіді.

Унаслідок цих несприятливих чинників прогнози економічного зростання для майже 70% економік - у всіх регіонах і групах країн за рівнем доходу - були переглянуті в бік зниження.

"Глобальної рецесії не очікується. Однак якщо прогнози на найближчі два роки справдяться, середні темпи зростання світової економіки в перші сім років 2020-х років виявляться мінімальними серед усіх десятиліть, починаючи з 1960-х років", - зазначають у СБ.

СБ очікує сповільнення економічного зростання майже у 60% економік, що розвиваються, у 2025 році. Середньорічні темпи зростання, як очікується, становитимуть 3,8% поточного року і прискоряться до 3,9% до 2027 року.

"Підвищення мит і напруженість на ринках праці сприяють посиленню глобальної інфляції, яка, як очікується, становитиме 2,9% у 2025 році, що, як і раніше, вище за доковідний рівень", - йдеться в доповіді.

Темпи зростання світового ВВП можуть відновитися швидше, ніж очікувалося, якщо найбільші економіки зуміють знизити торговельну напруженість, що призвело б до зменшення загальної невизначеності економічної політики та фінансової волатильності, зазначають експерти організації.

Аналіз СБ показує, що якби поточні торговельні суперечки було вирішено укладенням домовленостей про зниження митних тарифів удвічі від рівнів кінця травня, то темпи зростання світової економіки у 2025 і 2026 роках були б у середньому на 0,2 відсоткового пункта вищими, ніж очікується наразі.

На 2027 рік прогнозується прискорення темпів підйому світової економіки до 2,6%.

СБ погіршив прогноз підвищення економіки США на 2025 рік до 1,4% з 2,3%, на 2026 рік - до 1,6% з 2%.

Економіка єврозони, як очікується, збільшиться на 0,7% у поточному і на 0,8% наступного року. Раніше очікувався підйом відповідно на 1% і 1,2%.

Прогнози зростання ВВП Китаю на поточний і наступний рік залишено незмінними - на рівні 4,5% і 4% відповідно.

Прогноз зростання обсягу світової торгівлі на 2025 рік знижено на 1,3 відсоткового пункту (в.п.) - до 1,8%, на 2026 рік - на 0,8 в.п., до 2,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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