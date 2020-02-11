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Беларусь начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ
12:55 11.02.2020 |
Беларусь уведомила «Транснефть» о начале отбора технологической нефти для своих перерабатывающих заводов (НПЗ) из веток нефтепровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
По словам представителя компании, такое решение связано с отсутствием прежних объемов поставок нефти и необходимостью оптимизации.
Российская сторона уведомлена о процедуре, отметили в компании. В «Транснефти» ТАСС сообщили, что отбор нефти не повлияет на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности на сами белорусские НПЗ.
С начала 2020 г. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене.
Источник «Ведомостей» в отрасли объяснял это нежеланием белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. На фоне разногласий Белоруссия стала искать новые рынки поставки топлива. После того как страна купила опытную партию нефти из Норвегии, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости стремиться к снижению доли российского сырья до 30-40%. В качестве потенциальных альтернативных поставщиков сырья президент назвал Украину, Казахстан и страны Балтии.
7 февраля в Сочи прошли переговоры Лукашенко и президента России Владимира Путина. На них было решено, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Также стороны договорились, что Россия продолжит в 2020 г. поставлять газ на условиях прошлого года. В 2019 г. стоимость российского газа для Белоруссии составляла $127 за 1000 кубометров.
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