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USAID поставило в Україну 7 автотрансформаторів - Павер

USAID поставило в Україну 7 автотрансформаторів - Павер

 

Керівник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) США Саманта Павер повідомила про постачання в Україну семи автотрансформаторів, які допоможуть забезпечити мільйони людей електроенергією.

"Після жорстоких атак Росії на українську енергосистему Україна потребує критичної допомоги, щоб забезпечити подачу електроенергії мільйонам українців у всій країні. Нещодавно USAID завершило постачання семи автотрансформаторів - крок до розширення їхньої енергетичної потужності", - написала Павер у соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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