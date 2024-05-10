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USAID поставило в Україну 7 автотрансформаторів - Павер
17:27 10.05.2024 |
Керівник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) США Саманта Павер повідомила про постачання в Україну семи автотрансформаторів, які допоможуть забезпечити мільйони людей електроенергією.
"Після жорстоких атак Росії на українську енергосистему Україна потребує критичної допомоги, щоб забезпечити подачу електроенергії мільйонам українців у всій країні. Нещодавно USAID завершило постачання семи автотрансформаторів - крок до розширення їхньої енергетичної потужності", - написала Павер у соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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