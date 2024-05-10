USAID поставило в Україну 7 автотрансформаторів - Павер

У квітні-2024 базова інфляція знизилася до 0,7% з 1% у березні, 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у квітні-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному вимірі вона зросла за підсумками минулого місяця до 4,4% з 4,2% за підсумками березня.