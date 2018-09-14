В России впервые за четыре года повысили ключевую ставку

Центробанк России (ЦБ) по итогам заседания совета директоров в пятницу, 14 сентября, поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. После повышения она составляет 7,5 процентов. Ранее регулятор трижды оставлял этот показатель неизменным. Причиной подобного шага стало изменение внешних условий, которое "существенно усилило проинфляционные риски", говорится в сообщении регулятора.

Помощник российского президента Андрей Белоусов назвал решение ЦБ "крайне нежелательным действием". По его мнению, повышение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета и снизит активность инвесторов.

Кроме того, регулятор значительно повысил прогноз по инфляции. К концу 2019 года она составит от 5 до 5,5 процентов, отмечается в сообщении ЦБ. При этом в 2020 году инфляция в России вернется к 4 процентам. По данным ЦБ, обновленный прогноз учитывает принятое решение по ключевой ставке и решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

Это первое повышение ключевой ставки с декабря 2014 года, когда ЦБ на фоне резкого падения рубля к доллару и евро в течение одной недели поднял ставку с 9,5 до 10,5 процента, а позднее - до 17 процентов. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября.