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Visa зробила крок до ширшого використання стейблкоїнів, запустивши єдину платформу
13:10 20.07.2026 |
Платіжна компанія Visa оголосила про запуск Visa Stablecoin Platform (VSP) - корпоративної платформи для банків, фінтех-компаній та криптосервісів, яка дозволяє випускати, зберігати, переказувати й погашати стейблкоїни в єдиному середовищі під управлінням Visa.
Першим підтримуваним активом стане Open USD (OUSD) - новий стейблкоїн від Open Standard. Платформа вже доступна для обмеженого бета-тестування серед окремих клієнтів.
Що пропонує Visa Stablecoin Platform
VSP об'єднує ключові інструменти для роботи зі стейблкоїнами в одному середовищі. Серед основних можливостей:
Платформа також інтегрується з чинними рішеннями Visa для стейблкоїн-розрахунків, карток і міжнародних переказів.
Директор із продуктів і стратегії Visa Джек Форестелл заявив:
«Стейблкоїни відкривають новий рівень програмованих грошей, але для більшості установ складність полягає не в самій концепції, а в операційній реалізації. Завдяки Visa Stablecoin Platform ми даємо клієнтам єдине середовище для випуску, переміщення та управління стейблкоїнами з тим рівнем контролю, безпеки та масштабованості, який вони очікують від Visa».
За його словами, це має допомогти компаніям перетворити інтерес до стейблкоїнів на «реальні продукти та реальні платіжні потоки».
Новий сервіс став продовженням серії ініціатив Visa у сфері цифрових активів.
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