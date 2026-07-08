Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний щодо фунта, трохи дешевшає до євро і дорожчає до єни

09:36 08.07.2026 |

Фінанси

Курс американського долара вранці в середу помірно знижується щодо євро, залишається стабільним щодо фунта стерлінгів і зростає у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,03%, а ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,07%.

Певну підтримку американській валюті як захисному активу надають новини про чергові авіаудари США по Ірану, що послідували за атаками на судна в Ормузькій протоці. Ескалація стимулює зростання цін на нафту та підсилює загальні інфляційні побоювання, підвищує ймовірність підвищення процентних ставок.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС) у вересні в 50% проти 46% днем раніше, пише Trading Economics.

У середу буде опубліковано протокол червневого засідання ФРС, за підсумками якого регулятор, як і очікувалося, зберіг ставки на рівні 3,5-3,75%, однак продемонстрував більш "яструбиний" настрій. Це було перше засідання після вступу на посаду нового голови ФРС Кевіна Ворша.

Напередодні також стало відомо, що дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в травні зріс до $77,6 млрд - максимуму з березня минулого року.

Євро станом на 9:00 кч торгується на рівні $1,1422 порівняно з $1,1413 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3359, як і за підсумками торгів у вівторок.

Вартість долара у парі з японською валютою зросла до 162,27 єни проти 162,11 єни напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,5098
  0,0540
 0,12
EUR
 1
 50,8836
  0,0140
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2343  0,11 0,25 44,7065  0,09 0,20
EUR 50,5861  0,14 0,27 51,1891  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3800  0,00 0,00 44,4200  0,00 0,00
EUR 50,7707  0,00 0,00 50,7987  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес