Долар США стабільний щодо фунта, трохи дешевшає до євро і дорожчає до єни

Курс американського долара вранці в середу помірно знижується щодо євро, залишається стабільним щодо фунта стерлінгів і зростає у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,03%, а ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,07%.

Певну підтримку американській валюті як захисному активу надають новини про чергові авіаудари США по Ірану, що послідували за атаками на судна в Ормузькій протоці. Ескалація стимулює зростання цін на нафту та підсилює загальні інфляційні побоювання, підвищує ймовірність підвищення процентних ставок.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС) у вересні в 50% проти 46% днем раніше, пише Trading Economics.

У середу буде опубліковано протокол червневого засідання ФРС, за підсумками якого регулятор, як і очікувалося, зберіг ставки на рівні 3,5-3,75%, однак продемонстрував більш "яструбиний" настрій. Це було перше засідання після вступу на посаду нового голови ФРС Кевіна Ворша.

Напередодні також стало відомо, що дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в травні зріс до $77,6 млрд - максимуму з березня минулого року.

Євро станом на 9:00 кч торгується на рівні $1,1422 порівняно з $1,1413 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3359, як і за підсумками торгів у вівторок.

Вартість долара у парі з японською валютою зросла до 162,27 єни проти 162,11 єни напередодні.

