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АНАЛІТИКА

Долар США слабо дешевшає до євро та фунта, стабільний щодо єни

10:10 29.06.2026 |

Фінанси

Долар США дещо знецінюється щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у понеділок, залишається стабільним у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.

DXY тримається на максимумі за останній рік і завершує місяць найбільшим зростанням з липня минулого року (+2,5%) у зв'язку з очікуваннями щодо подальшого ужорсточення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Ринок бачить можливість трьох підвищень базової процентної ставки американським ЦБ на 25 базисних пунктів цього року на тлі високого інфляційного тиску, зазначає Trading Economics. Трейдери не виключають, що ФРС може підняти ставку вже у вересні.

Чергова ескалація напруженості на Близькому Сході ставить під загрозу перемир'я між США та Іраном, а отже, створює ризик відновлення зростання цін на нафту.

Цього тижня ринок очікує на публікацію червневих даних про стан американського ринку праці. Крім того, увага інвесторів прикута до щорічного форуму Європейського центрального банку (ЄЦБ) у Сінтрі (Португалія), у якому візьмуть участь голова ФРС Кевін Ворш та президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Пара євро/долар станом на 9:05 кч торгується на рівні $1,1392 проти $1,1384 на закритті попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3208 проти $1,3202 у п'ятницю.

Долар у парі з єною на цей час торгується на рівні 161,8 єни проти 161,75 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс долара до офшорного юаня становить 6,7985 юаня проти 6,8049 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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