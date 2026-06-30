Криптоактиви під контролем держави: Україна вперше конфіскувала понад $8,3 млн

Офіс Генерального прокурора України повідомив про перший в історії країни випадок передачі арештованих віртуальних активів в управління АРМА. На криптогаманець агентства вже перераховано понад 8,3 млн USDT, що еквівалентно більш ніж 372 млн гривень.

«Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі», - зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Мова йде про криптоактиви, вилучені у межах розслідування діяльності міжнародного хакерського угруповання. За інформацією відомства, віртуальні активи перебували на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного злочинного угруповання.

За даними слідства, зловмисники здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують $100 млн.

У справі арештовано активи більш ніж на $11 млн

У межах кримінального провадження правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання, включно з його організатором. Усі вони перебувають під вартою.

Загалом у справі арештовано активи на понад $11,1 млн, серед яких:

житлові будинки;

квартири;

автомобілі;

$1 млн готівкою;

віртуальні активи на суму понад $8,3 млн.

Саме криптоактиви вперше були фактично передані в управління АРМА.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що сучасна злочинність дедалі активніше використовує цифрові інструменти:

«Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України».

Криптовалюти дедалі частіше фігурують у кримінальних справах в Україні

Передача криптоактивів в управління АРМА відбулася на тлі зростання кількості масштабних розслідувань, повʼязаних із використанням цифрових активів.

Зокрема, раніше Бюро економічної безпеки повідомило про викриття схеми легалізації понад 5 млрд гривень, отриманих від нелегального онлайн-гемблінгу, де розрахунки проводилися, зокрема, у стейблкоїні USDT.

Крім того, правоохоронці заявляли про ліквідацію масштабного «конвертаційного центру» із загальним оборотом до 18 млрд гривень, у якому частину коштів також відмивали через криптовалюти.

Також останнім часом українські правоохоронні органи викрили організаторів криптосхем із використанням так званих «дрейнерів», затримали ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання, який, за версією слідства, відповідав за легалізацію викрадених коштів через криптоактиви, а також завершили розслідування щодо банди, яка викрадала представників криптоіндустрії та вимагала багатомільйонні виплати.