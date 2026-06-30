Нацбанк утримує курс: продажі валюти на міжбанку перевищують $1 млрд третій тиждень

За тиждень з 22 по 26 червня Національний банк України продав на міжбанку 1,32 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 22 по 26 червня Нацбанк продав на міжбанку 1319,4 млн дол, що на 76,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

Три останні тижні НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.