Регулювання крипторинку ЄС: Binance обрала Францію для ліцензування за MiCAR

Криптобіржа Binance планує пройти реєстрацію у Франції, водночас клієнтам із ЄС компанія рекомендувала вивести активи з платформи. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

Що відбувається з Binance?

У червні 2023 року Рада ЄС затвердила регламент про ринки капіталу (MiCAR). Його впровадження відбувалося у два етапи. 1 липня 2026 року спливає крайній термін перехідного періоду, упродовж якого постачальники послуг мали пройти реєстрацію для роботи в межах нових правових реалій.

Ліцензію достатньо отримати лише в одній юрисдикції, що входить до ЄС. Так, наприклад, біржа Gemini обрала Мальту, Kraken - Ірландію, Bitvavo - Нідерланди.

Binance, зі свого боку, подала заявку в Греції. У середині червня 2026 року з'явилася інформація про те, що її відхилили. Пізніше біржа спростувала це, зазначивши, що сама відкликала заявку через відсутність формального рішення, хоча, за її розумінням, претензій у регулятора не було.

Згідно із заявою компанії, клієнти, яких може зачепити ситуація, отримають персональні інструкції на електронну пошту.

Нові подробиці

Видання Financial Times, посилаючись на свої джерела, заявило, що біржа обрала для реєстрації Францію. Зазначимо, у цій юрисдикції правила та безпосередньо сама процедура суворіші. Водночас країна підтримує передачу нагляду за галуззю єдиному регулятору - Європейському управлінню з цінних паперів і ринків (ESMA).

Також у Binance були труднощі у Франції. У січні 2025 року проти біржі розпочали розслідування за підозрою у відмиванні коштів, податкових махінаціях і сприянні торгівлі наркотиками. Судячи зі свіжих публікацій у місцевих ЗМІ, справу все ще не закрито.

За даними видання, клієнтам компанії в ЄС рекомендували вивести активи, оскільки платформа не встигає пройти реєстрацію до 1 червня 2026 року.

Також у FT навели подробиці діалогу біржі з грецькою владою. За даними видання, Binance нібито планувала відкрити офіс у країні, створити багато робочих місць і залучити інвестиції. Попри це, заявку зрештою не схвалили, підкреслюється у статті.