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АНАЛІТИКА

Золото незначно дорожчає у п'ятницю, тиждень завершує зниженням

13:47 26.06.2026 |

Фінанси

Ціни на золото помірковано зростають у п'ятницю, але завершують тиждень у мінусі через побоювання щодо жорсткості грошово-кредитної політики у США.

Станом на 12:50 кч котирування серпневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex зростають на 0,4%, до $4063 за унцію. Від початку тижня золото подешевшало на 2,6%.

Срібло дешевшає на 0,2%, до $58,25 за унцію, платина дорожчає на 0,7%, до $1614,8 за унцію.

"Золото завершує в мінусі четвертий тиждень поспіль, на дорогоцінний метал подвійний тиск чинять "яструбиний" Федрезерев і зміцнілий долар", - написали аналітики Saxo Bank. - Технічна картина продовжує негативно позначатися на настроях інвесторів, однак тривале зниження цін на енергоносії послаблює тиск на ФРС щодо необхідності підвищення ставки".

Трейдери оцінюють ймовірність одного підвищення ключової ставки ФРС на 25 базисних пунктів до кінця року приблизно в 42%, двох - у 27%, тоді як шанси на збереження ставки на колишньому рівні, на думку ринку, становлять близько 23%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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