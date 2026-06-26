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Долар стабілізувався наприкінці тижня
11:53 26.06.2026 |
Курс долара США незначно коливається у парах з євро, фунтом стерлінгів та японською єною вранці в п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,02%, а більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.
З початку тижня індекс DXY зріс приблизно на 0,5% на тлі побоювань, що Федеральна резервна система (ФРС) США може посилити грошово-кредитну політику. На це вказують заяви нового голови ФРС Кевіна Ворша, який пообіцяв узяти інфляцію під контроль, а також статистичні дані, що свідчать про підвищені темпи зростання споживчих цін у США на тлі сприятливої ситуації на ринку праці.
Напередодні Міністерство торгівлі США покращило оцінку зростання економіки країни в першому кварталі до 2,1% з 1,6%. Аналітики не очікували перегляду показника, повідомило Trading Economics.
Індекс PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, у травні зріс на 0,3% за місяць і на 3,4% за рік (0,3% і 3,3% у квітні), що збіглося з консенсус-прогнозом. Федеральний резерв уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки інфляційних ризиків.
За даними CME FedWatch, ринок наразі оцінює імовірність одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів до кінця року приблизно в 41%, двох - у 28%. Імовірність збереження ставки на колишньому рівні становить, на думку учасників ринку, лише 22%.
Пара євро/долар, за даними станом на 9:22 кч, торгується на рівні $1,1379 порівняно з $1,1370 на закритті попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,3203 проти $1,3191 за підсумками торгів у четвер.
Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,1% і перебуває на рівні 161,64 єни проти 161,8 єни напередодні.
Долар у парі з офшорним юанем, навпаки, зріс приблизно на 0,1% і торгується на рівні 6,8056 юаня.
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