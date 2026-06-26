Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабілізувався наприкінці тижня

11:53 26.06.2026 |

Фінанси

Курс долара США незначно коливається у парах з євро, фунтом стерлінгів та японською єною вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,02%, а більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

З початку тижня індекс DXY зріс приблизно на 0,5% на тлі побоювань, що Федеральна резервна система (ФРС) США може посилити грошово-кредитну політику. На це вказують заяви нового голови ФРС Кевіна Ворша, який пообіцяв узяти інфляцію під контроль, а також статистичні дані, що свідчать про підвищені темпи зростання споживчих цін у США на тлі сприятливої ситуації на ринку праці.

Напередодні Міністерство торгівлі США покращило оцінку зростання економіки країни в першому кварталі до 2,1% з 1,6%. Аналітики не очікували перегляду показника, повідомило Trading Economics.

Індекс PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, у травні зріс на 0,3% за місяць і на 3,4% за рік (0,3% і 3,3% у квітні), що збіглося з консенсус-прогнозом. Федеральний резерв уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки інфляційних ризиків.

За даними CME FedWatch, ринок наразі оцінює імовірність одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів до кінця року приблизно в 41%, двох - у 28%. Імовірність збереження ставки на колишньому рівні становить, на думку учасників ринку, лише 22%.

Пара євро/долар, за даними станом на 9:22 кч, торгується на рівні $1,1379 порівняно з $1,1370 на закритті попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3203 проти $1,3191 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,1% і перебуває на рівні 161,64 єни проти 161,8 єни напередодні.

Долар у парі з офшорним юанем, навпаки, зріс приблизно на 0,1% і торгується на рівні 6,8056 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9229
  0,0544
 0,12
EUR
 1
 50,9201
  0,0392
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6278  0,03 0,06 45,0970  0,02 0,03
EUR 50,8119  0,06 0,12 51,4715  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8600  0,00 0,00 44,9000  0,00 0,00
EUR 50,9833  0,00 0,00 51,0153  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес