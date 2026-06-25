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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,91 грн/$1
16:12 25.06.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 червня 2026 року.
|Показник
|24.06.2026
|25.06.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.8609
|44.9124
|0.11
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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