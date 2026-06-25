НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,91 грн/$1

Розмір страхового ринку України за п'ять років може збільшитися з 1% ВВП до 5%-7% ВВП, ринок очистився, швидко зростає та має для цього відповідний потенціал, заявив голова Національного банку України Андрій Пишний на круглому столі "Перспективи та майбутнє українського страхового ринку