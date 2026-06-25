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Долар США слабо дешевшає до євро та фунта, стабільний у парі з єною
10:09 25.06.2026 |
Долар США слабо дешевшає до євро та фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.
DXY тримається біля максимуму більше ніж за рік у зв'язку з очікуваннями щодо посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС). Ринок закладає щонайменше одне підвищення базової ставки американським ЦБ на 25 базисних пунктів цього року після засідання, що відбулося 16-17 червня, тон якого інвестори оцінили як "яструбиний".
У четвер ринок очікує публікації остаточних даних щодо динаміки ВВП США за перший квартал, а також травневого звіту про витрати та доходи американців, до якого входить ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує ФРС.
Пара євро/долар станом на 8:55 кч торгується на рівні $1,1364 порівняно з $1,1358 на закритті попередньої сесії. Курс фунта підвищився до $1,3176 з $1,3167 напередодні.
Вартість долара в парі з єною на цей час становить 161,79 єни проти 161,81 єни за підсумками торгів у середу.
Банку Японії треба підвищувати ключову ставку з інтервалом у кілька місяців, заявив у четвер член ради керуючих ЦБ Наокі Тамуро. Він вважає, що інфляційний тиск наростатиме незалежно від ситуації на Близькому Сході.
На думку Тамуро, ставка має поступово наблизитися до рівня 2%, який він вважає "нейтральним", тобто таким, що не стримує, але й не стимулює економічну активність. Наразі ключова ставка становить 1%.
Пара долар/офшорний юань у четвер торгується на рівні 6,8095 юаня проти 6,8133 юаня напередодні.
Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) оголосив, що в понеділок і вівторок проведе операції зворотного РЕПО строком "овернайт" для регулювання обсягу короткострокової ліквідності в банківській системі. Минулого тижня китайський регулятор повідомив про намір розширити інструментарій управління короткостроковою ліквідністю.
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