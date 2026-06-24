Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок дорогоцінних металів: золото в мінусі на тлі дипломатичного прориву США–Іран

10:29 24.06.2026 |

Фінанси

23 червня ціни на золото знизилися більш ніж на 1% під тиском зміцнення долара США, на тлі очікувань можливого підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи цього року.

Інвестори також оцінювали перебіг мирних переговорів між США та Іраном, повідомляє Reuters.

Станом на 05:48 за Гринвічем спотова ціна на золото впала на 1,7% до $4 119,13 за унцію. Серпневі ф'ючерси на золото в США подешевшали на 1,5% до $4 137,10.

"Цього тижня золото отримало певну підтримку від зниження цін на нафту, але воно не отримує такої підтримки від долара США, який продовжує зростати на тлі очікувань підвищення ставки ФРС", - зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Долар залишався поблизу річного максимуму, досягнутого наприкінці минулого тижня, що зробило золото менш доступним для покупців з іншими валютами.

Спотове срібло втратило 4% і знизилося до $62,59 за унцію. Платина подешевшала на 2% до $1 644,75, а паладій - на 2,3% до $1 236,50.

Нагадаємо, 23 червня ціни на нафту продовжили зниження після падіння під час попередньої торгової сесії. Тиск на ринок зберігався на тлі зосередженості інвесторів на відновленні руху танкерів через Ормузьку протоку після мирних переговорів між США та Іраном.

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії завершився черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо можливого укладення остаточної угоди. За даними учасників переговорів і посередників, зустріч відбулася в "позитивній та конструктивній атмосфері", а сторони відзначили "обнадійливий прогрес". 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8685
  0,0134
 0,03
EUR
 1
 50,8809
  0,2239
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5843  0,07 0,16 45,0819  0,05 0,12
EUR 50,8762  0,34 0,66 51,5857  0,22 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8500  0,05 0,11 44,8800  0,04 0,09
EUR 50,8912  0,14 0,28 50,9163  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес