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АНАЛІТИКА

Долар США почав знижуватися щодо євро, фунта та єни

17:14 19.06.2026 |

Фінанси

Долар США почав знецінюватися щодо більшості основних світових валют у п'ятницю вдень.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,09%.

Незважаючи на п'ятничне зниження, з початку тижня індекс зріс на 1% і оновив максимум з травня 2025 року на тлі "яструбиних" сигналів з боку Федеральної резервної системи (ФРС).

Американський ЦБ зберіг базову ставку в діапазоні 3,5-3,75% за підсумками засідання в середу. При цьому керівники ФРС суттєво підвищили прогноз інфляції в США на поточний рік - до 3,6% з очікуваних у березні 2,7%, а dot plot показав, що половина керівників ФРС очікує підвищення ставки щонайменше на 25 базисних пунктів до кінця поточного року.

У п'ятницю біржі США закриті у зв'язку з Днем звільнення від рабства, ринки Китаю та Гонконгу не працюють через Свято драконівських човнів.

Пара євро/долар, за даними станом на 15:33 торгується на рівні $1,1467 порівняно з $1,1460 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта зміцнюється менш ніж на 0,1%.

Курс фунта зріс на 0,2%, до $1,3229 з $1,3205 напередодні.

Банк Англії у четвер зберіг ключову процентну ставку на рівні 3,75% річних. Рішення збіглося з очікуваннями більшості економістів та аналітиків. За збереження ставки проголосували сім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), двоє виступили за її підвищення. Банк Англії підтвердив готовність вживати необхідних заходів для досягнення цільового показника інфляції на рівні 2%, зазначивши, що ціни на енергоносії, хоча й знизилися, залишаються підвищеними та волатильними.

Курс долара у парі з єною знизився на 0,1% і становить 161,26 єн проти 161,38 єн у четвер.

Споживчі ціни в Японії в травні зросли на 1,5% у річному вимірі, прискорившись порівняно з 1,4% у квітні. Зростання споживчих цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) становило мінімальні з березня 2022 року 1,4%, як і місяцем раніше. Цей показник залишається нижчим за цільовий рівень центрального банку у 2% четвертий місяць поспіль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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