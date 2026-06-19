Долар США зміцнюється стосовно євро та фунта, залишається стабільним до єни

Долар США зміцнюється щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, залишається стабільним у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,14%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Цього тижня DXY зріс на 1,3%, попри загальне зниження попиту на захисні активи після підписання США та Іраном меморандуму про взаєморозуміння. Індекс піднявся до максимуму з травня 2025 року на тлі "яструбиних" сигналів з боку Федеральної резервної системи (ФРС).

Американський ЦБ зберіг базову ставку в діапазоні 3,5-3,75% за підсумками засідання в середу. Водночас керівники ФРС суттєво підвищили прогноз інфляції в США на поточний рік - до 3,6% з очікуваних у березні 2,7%, а "dot plot" показав, що половина керівників ФРС очікує підвищення ставки щонайменше на 25 б.п. до кінця поточного року.

Трейдери також звернули увагу на те, що новий голова ФРС Кевін Ворш під час пресконференції неодноразово наголошував на прихильності американського ЦБ до цінової стабільності, пише CNBC.

Пара євро/долар станом на 9:10 кч торгується на рівні $1,1434 проти $1,1460 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта опустився до $1,3197 з $1,3205 напередодні. Банк Англії у четвер зберіг ключову процентну ставку на рівні 3,75% річних. Це рішення відповідало очікуванням більшості економістів та аналітиків. За збереження ставки проголосували сім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), двоє виступили за її підвищення.

Банк Англії підтвердив готовність вживати необхідних заходів для досягнення цільового показника інфляції на рівні 2%, зазначивши, що ціни на енергоносії, хоча й знизилися, залишаються підвищеними та волатильними.

Курс долара у парі з єною становить 161,34 єни проти 161,38 єни у четвер.

Японська валюта почала зміцнюватися після зростання курсу долара до позначки, яка раніше вже ставала приводом для проведення інтервенцій місцевим ЦБ з метою її підтримки, зазначає аналітик CBA Керол Конг. Раніше під час сесії курс долара піднімався до 161,46 єни.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7934 юаня проти 6,7784 юаня напередодні.

