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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры отмечают высокую вероятность повышения Нацбанком учетной ставки

22:52 01.06.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Национальный банк Украины (НБУ) с высокой вероятностью повысит учетную ставку на заседании 2 июня, прогнозируют банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" в среду.

"Вероятность существенного повышения учетной ставки на этой неделе достаточно высока. Ставка 10% уже не соответствует экономическим реалиям, когда мы ожидаем инфляцию на уровне 20% и больше уже в середине года", - сообщила глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Она добавила, что поддержание искусственно низкой ставки было оправдано требованиями военного шока этой весной, но оно уже создает ощутимые дисбалансы в экономике.

Ее мнение разделяет начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

"С достаточно высокой вероятностью Нацбанк существенно повысит учетную ставку с 3 июня. В то время как еще в середине мая в монетарной политике четко преобладал подход "стабильная ставка, стабильный курс" как стержень монетарной системы военного времени, то в последние две недели мы наблюдаем в риторике и действиях регулятора коренные изменения", - отметил он.

По словам Блинова, хотя война до сих пор продолжается, многие экономические агенты уже отошли от военного шока и все больше демонстрируют обычную экономическую мотивацию.

"В мае наблюдалось заметное наращивание частного потребления и оживление импорта. Как показали результаты аукциона по размещению ОВГЗ во вторник, баланс мотивации между патриотизмом и доходностью смещается в сторону последней. Массивные налоговые льготы, фиксированный курс межбанковского рынка и эмиссионное финансирование бюджетного дефицита только усиливают существующие дисбалансы", - указал эксперт.

Блинов отметил, что при таких условиях процентная ставка 10% годовых в условиях ожидаемой инфляции свыше 20% сама по себе рискует стать фактором дестабилизации монетарной системы, которая будет включать в себя и угрозу для курсовой стабильности.

"Принятие решения о повышении учетной ставки будет означать, что приближается время размораживания официального курса гривни, то есть курса операций экспорта и критического импорта, а также финансового учета. Для Украины очень важно обеспечить плавность этого перехода, которая не раздувала бы излишнюю волатильность", - добавил он.

Залогом плавного перехода может стать усиление масштабов и ритмичности поступления внешней финансовой помощи для финансирования бюджетного дефицита (в соответствии с уже заявленными иностранными партнерами объемами) и координированная между НБУ и Минфином продажа части этих валютных поступлений на покрытие отрицательного сальдо межбанковского рынка, что позволит пройти войну с гораздо меньшими курсовыми потерями и для финансового, и для реального сектора экономики.

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек также считает возможность повышения ставки высокой.

"Думаю, что возможность увеличения базовой ставки 2 июня на 2-3 процентных пункта достаточно высока. Но даже это решение будет принято очень сложно. Если она все же будет проголосована, вряд ли со значительным преимуществом голосов в его пользу", - говорит эксперт.

По его словам, если повышение учетной ставки приведет к сопоставимому росту доходности военных облигаций, банки будут вынуждены перейти к наращиванию ставок по депозитам, что теоретически сделает оба эти инструмента конкурентоспособнее по сравнению с покупкой иностранной валюты населением и снизит давление на нацвалюту.

"Если соблюдать эту логику, в идеале учетную ставку нужно было бы повысить до уровня инфляции, то есть примерно до 17% годовых. Однако это слишком резкое повышение, которое к тому же приведет к ощутимому росту нагрузки на бюджет", - добавил банкир.

Он уточнил, что в условиях, когда кредитование остается крайне ограниченным, повышение базовой ставки никак не поможет Национальному банку абсорбировать часть свободной ликвидности в мобилизационных инструментах, поскольку большая часть без увеличения ставки направляется банками в военные облигации и депсертификаты.

В свою очередь, заместитель главы правления Банка Кредит Днепр Оксана Шведа затрудняется сказать, когда будет принято решение о повышении учетной ставки.

"Конечно, вероятность такая существует, исходя из данных статистики о инфляции за апрель на уровне 16,4% годовых и дальнейших прогнозов. В какой период будет принято данное решение, сложно сказать", - отметила она.

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук отметил, что дискуссия в НБУ смещается с позиции "рыночные инструменты, не работающие в условиях войны" к позиции "монетарная политика должна адаптироваться к условиям войны". Учитывая, что эта дискуссия уже становится публичной и порождает неопределенность, переход ко второму режиму лучше не откладывать, полагает он.

"Переход к активной монетарной политике, вероятно, начнется с повышения учетной ставки к уровню, отражающему рыночную стоимость денег. Учитывая темпы ускорения инфляции (с 10% до 16,4% за три месяца) и широкий диапазон курсов на валютных рынках, такой уровень - это не менее 20%", - указал банкир.

По его словам, основным препятствием по поводу такого решительного повышения может стать конфликт целей НБУ и Минфина, ведь повышение ключевой ставки отразится и на кривой доходности по ОВГЗ.

Хведчук добавил, что помимо повышения учетной ставки можно еще ожидать от НБУ повышения норматива обязательного резервирования, так как это позволит связать избыточную ликвидность и усилить перенос учетной ставки на ставки банков.

В свою очередь в Идея Банке отказались комментировать возможность повышения ставки на заседании в четверг, сославшись на решение НБУ не менять ставку во время действия военного положения.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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