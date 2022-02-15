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На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов
09:54 15.02.2022 |
В Украине растет популярность микрокредитов, а их получение - все проще и быстрее. Этим пользуются мошенники, оформляющие займы на других людей.
По итогам трех кварталов 2021 года украинцы взяли 17 382 микрокредита, тогда как годом ранее - 12 057. Задолженность по таким займам выросла с 14,8 млрд грн до 15,6 млрд грн, свидетельствует аналитика Opendatabot. При этом учащаются и случаи мошенничества, когда кредиты оформляют на людей без их ведома.
"Попала в неприятную ситуацию - на мое имя взяли кредиты в трех МФО (микрофинансовые организации. - Ред.). Голосеевское отделение полиции бездействует", - написала в начале февраля жительница Киева в фейсбук-группе своего района.
В комментариях люди не только давали разнообразные советы (нередко противоположные по смыслу), но и делились собственными историями:
"У товарища был такой же случай, он выплатил своими денгьма кредит и сменил документы".
"Была в такой же ситуации, выплачивала два года, пока доказывала, что не я брала, набежали такие проценты".
"У тестя украли телефон и набрали 40 000 грн кредитов по МФОшкам".
Это только часть историй под одним постом в фейсбуке. Как рассказали LIGA.net в Нацбанке, за 2021 год регулятор получил 553 обращения, связанных с кредитами, которые были оформлены на людей без их ведома. Не все обращаются в таких случаях в Нацбанк, поэтому масштабы проблемы могут быть больше. Так, Украинское бюро кредитных историй только за месяц получило 795 жалоб.
Как не оказаться в числе жертв и что делать, если это произошло? LIGA.net направила эти вопросы в Нацбанк, юристам, в киберполицию. И составила подробную инструкцию, как быть, если вы попали в такую ситуацию, а также что делать, чтобы свести риск к минимуму.
С чего начинать. Шаг первый
Вы узнали о кредите на свое имя. Что предпринять? В первую очередь, следует узнать, где конкретно оформлен кредит и на какую сумму, говорится в ответе Нацбанка на запрос LIGA.net.
Кредитную историю можно посмотреть на сайтах бюро кредитных историй. Но обычно о наличии "долга" человек узнает уже на стадии просрочки от сотрудников МФО или коллекторов, которые начинают навязчиво звонить с требованием вернуть деньги, отмечает в разговоре с нами Олександр Озеров, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine. Далее груз доказывания, что кредит на самом деле взяли мошенники, лежит на жертве.
Нужно обратиться в МФО или банк (случаи мошенничества с банковскими кредитами бывают гораздо реже), выдавшие кредит, затребовав заверенные копии кредитного дела и другие документы, которые есть. Лучше брать два экземпляра - для полиции и суда. Финансовые организации должны предоставлять копию, если отказываются - жалуйтесь в НБУ. Если пользуетесь услугами адвоката, есть практика адвокатских запросов.
Также необходимо направить этой МФО/банку обращение с просьбой провести внутреннее расследование, указав, что вы этот договор не подписывали и кредит не брали, советуют в Нацбанке. В лучшем случае такое расследование даст результат, и долг спишут. Но даже если нет, это обращение можно будет использовать при разбирательстве в суде, добавляет Александр Озеров.
Общение с кредитной организации лучше фиксировать (скриншоты, записи разговоров). Потом это можно использовать в суде как доказательство неправомерных действий с их стороны.
Обращение в полицию. Шаг второй
С полученными от МФО/банка документами нужно обратиться в полицию. При этом пострадавшие часто жалуются, что полиция не спешит помогать, так что в дальнейшем нужно "очень активно сопровождать" свое заявление, объясняет LIGA.net Анатолий Рыбачок, старший юрист практики решения споров Juscutum: "Это важно, чтобы контролировать, что делает следователь и делает ли он хотя бы что-то".
Если не делает ничего, можно прибегнуть к жалобам. По закону можно обратиться к следственному судье, который обяжет следователя заняться делом. Это единственный вариант с точки зрения процессуального законодательства, однако жалобы начальству следователя или в прокуратуру тоже могут дать результат.
"Если ходить и методично задавать вопросы - спрашивать, спрашивать - следователю проще будет что-то делать, чтоб от него отстали", - отмечает Рыбачок.
Юристы указывают, что у полиции достаточно полномочий - они могут отправлять запросы в различные органы и организации, к примеру, к мобильным операторам, чтобы установить, кому принадлежал номер телефона, откуда оформлялся кредит и т.п.
"Им обязаны предоставить информацию о трансакциях из банка, например, чтобы посмотреть конкретные счета - откуда, куда, что", - добавляет Анатолий Рыбачок.
Также собеседники LIGA.net рекомендуют обратиться в Департамент киберполиции, так как сейчас мошенники в основном берут кредиты онлайн, используя украденные номера телефонов.
Если полиция установила факт мошенничества, кредитная организация обязана признать заем недействительным, подчеркивают в НБУ.
Но даже если правоохранители не доведут расследование до конца, собранные ими материалы можно использовать в суде.
Обращение в суд. Шаг третий
В суде нужно требовать признать договор о кредите недействительным.
"Следует предоставить все собранные доказательства, что договор вы не заключали, про его существование не знали, на сайте МФО не регистрировались и переписку с ним не вели", - говорит Александр Озеров.
Обращаться следует в местный суд, обычно это суд по местонахождению организации, выдавшей кредит, добавляет Рыбачок.
Если деньги арестовали, нужно требовать снять арест. Если их уже взыскали, в иске следует указать требование вернуть. Если важна "чистая" кредитная история, ответчиком в иске нужно также указать бюро кредитных историй, чтобы они удалили негативную информацию. И потребовать удалить информацию из реестра должников.
Как отмечает Анатолий Рыбачок, лучшая стратегия - использовать два указанных варианта (полицию и суд) параллельно. Однако в случае ареста счетов или списания денег без суда уже не обойтись.
Если же счета не арестованы, но вы беспокоитесь, что в ближайшее время это случится, можно обратиться в суд и кроме основного иска потребовать "обеспечения иска" - в таком случае суд запретит арестовывать деньги, пока не завершится рассмотрение дела по существу.
Юристы-собеседники LIGA.net указывают, что людям, которые редко сталкиваются с юриспруденцией, будет нелегко справиться с этими задачами самим, поэтому все же эффективнее нанять адвоката.
Нацбанк и коллекторы. Шаг четвертый
Регулятором рынка является НБУ, поэтому можно дополнительно пожаловаться ему, добавив документы (если таковые есть), которые подтверждают вашу правоту. НБУ запросит у банка/МФО отчет о том, как они отреагировали на ваше обращение, и те обязаны дать ответ.
Также в НБУ следует жаловаться в случае неправомерных действий коллекторов. По новому закону коллекторы имеют четкие правила работы.
"В частности, им запрещено сообщать третьим лицам о задолженности без согласия должника (один из способов давления - рассказывать о долгах родственникам, друзьям, коллегам. - Ред.), угрожать, шантажировать, оказывать психологическое и физическое давление, звонить с 20 до 9 часов, в выходные, праздничные дни и т.д.", - напоминают в Нацбанке.
В регуляторе отметили, если коллекторы нарушают правила, следует делать скриншоты переписки, записывать разговоры, а зафиксированные нарушения отправить в Нацбанк.
Не сидеть сложа руки
Самое главное - точно нельзя сидеть, ничего не делая, в надежде, что оно само рассосется. Позиция - "я не буду платить, мне ничего не сделают" - может оказаться крайне опасной.
"В какой-то момент заблокируют все счета и деньги взыщутся в принудительном порядке", - подчеркивает Анатолий Рыбачок.
У финансовых организаций есть несколько инструментов, чтобы оперативно взыскать деньги.
В судебном порядке есть приказное производство (укр. "наказне провадження"), которое позволяет в ускоренном порядке взыскать деньги. Решение суд выносит без вызова сторон, а приказ суда одновременно является исполнительным документом. То есть сразу после его вступления в силу исполнители могут начать процесс взыскания средств.
Также часто МФО прибегают к услугам нотариусов, которые имеют право выдать исполнительную надпись (укр. "виконавчий напис"). На основании такого документа исполнители также могут арестовать счета и начать списывать деньги. Нередко решения нотариусов имею сомнительную законность. Например, как сообщало издание Наші гроші, нотариус Олег Горай умудрился выдать за год 115 000 таких надписей с грубыми нарушениями. Высшая квалификационная комиссия нотариата по представлению Минюста лишила его лицензии. Решения таких нотариусов все равно нужно обжаловать в суде.
Помимо непосредственной потери денег, есть и другие риски, добавляет Олександр Озеров. В кредитной истории появится негативная информация, можно попасть в Единый реестр должников, получить запрет на выезд из страны.
Анатолий Рыбачок подчеркивает - если вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу действовать, пока у вас не забрали деньги, ибо отменить кредитный договор легче, чем потом пытаться вернуть уже списанные деньги.
Профилактика и безопасность
Как отмечают в киберполиции, оформление кредитов на сторонних людей стало актуальной проблемой наряду с наиболее "классическими" видами онлайн-мошенничества - фишингом, продажей несуществующих товаров и "спасением" деньгами родственников, якобы попавших в беду.
"Мошенники получают доступ к SIM-карте, входят в интернет-банкинг и с помощью удаленной идентификации открывают кредиты на граждан", - описал самую распространенную схему начальник отдела по борьбе с онлайн-мошенничеством киберполиции Иван Тимошенко.
Ведомство также дало главные советы, как упредить такой сценарий:
* зарегистрировать свою SIM-карту на паспорт (то есть привязать ее, сделав невозможным перевыпуск SIM-карты без паспорта);
* отключить у мобильного оператора услугу удаленной замены SIM-карты;
* включить двухфакторную аутентификацию;
* установить надежный пароль к интернет-банкингу и непосредственно на самом смартфоне.
Часто доступ к SIM-карте мошенники получают таким образом: звонят несколько раз и представляются такси, госорганами и т.п., после чего стараются сделать так, чтобы жертва перезвонила. Получив последние номера, куда совершались звонки, мошенники заказывают функцию восстановления SIM-карты. Также они могут пополнять мобильный счет жертвы, если информация про последние пополнения тоже нужна.
Привязав SIM-карту к паспорту, от такой схемы можно защититься. Как советуют в киберполиции, еще лучше - иметь отдельный мобильный номер для связи с банковской картой и не передавать его никому. Также у операторов есть функция дополнительного пароля для действий с SIM-картой.
Еще один инструмент противодействия кредитному мошенничеству запустила Минцифра в Дие. Там есть пуш-уведомления о проверке кредитной истории (прежде чем выдать заем, кредитор проверяет историю заемщика), в которых указано, кто конкретно ее проверяет. Если кредит берет не этот человек, а мошенники на его имя, у потенциальной жертвы есть возможность связаться с МФО/банком, заблокировав договор или потребовать его отменить (если его уже одобрили).
Адвокат Олег Болотский в разговоре с LIGA.net рассказывает об еще одном сценарии: мошенники убеждают людей "инвестировать" свои деньги во что-то под высокий процент, при этом просят установить на свой компьютер программу якобы для игры на бирже.
"На самом деле они устанавливают TeamViewer, получают доступ к компьютеру и начинают брать кредиты. У нас в компании далеко не один такой случай, вот недавно на мать и сына взяли до миллиона гривень", - рассказывает юрист.
В то же время Болотский отмечает, что попадаются на такое люди "уж совсем без минимальной финансовой грамотности".
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