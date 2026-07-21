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Нацбанк впроваджує стандартизований підхід до моніторингу платежів
12:25 20.07.2026 |
НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями - регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій як складової управління операційними ризиками надавачами платіжних послуг.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Національний банк України.
Регулятор оприлюднив для обговорення проєкт постанови про деякі питання здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями.
Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій. А також - перелік ознак нетипової поведінки користувачів.
Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки й закривати рахунки.
До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відностять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо.
Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній трансакції будуть присвоювати маркер ризику: низький (автоматичне виконання), середній (можлива зупинка для перевірки) або високий (автоматичне зупинення до з'ясування деталей).
Ці заходи є окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу.
"Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями", - зазначають у НБУ.
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