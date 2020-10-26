Суд обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24) — СМИ

Голосеевский районный суд города Киева обязал АО «Банк Альянс» предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации.

Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года № 42020000000000828 имеющее признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО «ГлобалМани», Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации, пишет издание ProUA.

Движение по счету GlobalMoney (ООО «ГлобалМани») касается всех контрагентов платежной системы, в том числе таких известных украинских компаний как WOG, букмекерской конторы Париматч, мобильных операторов Киевстар, Vodafone, Lifecell и десятков других, доступных в мобильном приложение GlobalMoney(Global24), а также через сайт этой платежной системы.

23 сентября 2020 года своим постановлением Печерский районный суд города Киева наложен арест на средства, которые находятся на расчетных счетах ООО «ГлобалМани», открытых в АО «Банк Альянс» в части расхода средств, с возможностью зачисления на указанные счета поступающих средств.

«Однако, должностные лица АО «Банк Альянс» зная об аресте счетов ООО «ГлобалМани», в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 г. было действительно, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывания) доходов получения преступным путем», - говорится в письме руководителя Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка.

Также прокурор просит сообщить осуществляли ли должностные лица АО «Банк Альянс» меры по переоценке рисков относительно клиента ООО «ГлобалМани», учитывая факт наложения ареста в уголовном производстве по признакам правонарушений в части ст.209 УК Украины и предоставляли ли специальному органу информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другую информацию, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения, по клиенту - ООО «ГлобалМани», пишет издание.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО «Синергия Газ Энерджи» и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Однако, стало известно, что «Банк Альянс» открыл новые счета ООО «ГлобалМани» UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства, говорится в материале.