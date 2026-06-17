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Рада готує законодавчі зміни для розширення юрисдикції НАБУ та САП
11:09 17.06.2026 |
Народні депутати пропонують Верховній Раді посилити підслідність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Відповідний законопроєкт №15334 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку визначення підслідності та процесуального забезпечення міжнародного співробітництва зареєстровано у Верховній Раді 16 червня, повідомляє сайт парламенту.
Серед авторів законопроєкту - Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") та Ярослав Железняк ("Голос").
Текст законопроєкту на сайті парламенту поки не оприлюднено, але Железняк повідомив у своєму телеграм-каналі про його зміст: "Коротко - щоб справи, які має вести НАБУ, не "виводили" штучно в інші органи".
За словами Железняка, згідно із законопроєктом, у разі якщо факти розслідують і НАБУ, і інший орган, то питання про те, хто саме веде справу, вирішує прокурор САП.
Железняк зазначив, що документ розширює перелік посадовців, чиї справи мають належати саме НАБУ: "керівництво ДБР, голови ОДА і їхні заступники, очільники військових і військово-цивільних адміністрацій, вищий склад БЕБ і ДБР, а також керівники й члени наглядових рад держкомпаній, де понад 50% - державна або комунальна частка".
Народний депутат підкреслив, що законопроєкт посилює міжнародну співпрацю у питаннях антикорупції та екстрадиції.
"Керівник САП зможе створювати спільні слідчі групи та надсилати запити про видачу особи (екстрадицію) у справах НАБУ", - пояснив він.
Железняк наголосив, що законопроєкт входить до переліку євроінтеграційних зобов'язань України.
"Ми з колегами вирішили дати чарівного імпульсу владі і внести в Раду всі законопроєкти для забезпечення верховенства права і в рамках наших євроінтеграційних зобов'язань".
За його словами, законопроєкт №15334 є одним із перших двох уже зареєстрованих із цього переліку.
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