Надходження від податку на доходи фізосіб зросли на 19% за пів року

За січень - червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 18,8 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані Державної податкової служби.

За січень - червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 54,9 млрд грн, або 18,8 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року (за перше півріччя 2025 року надходження становили 292,3 млрд гривень).

Найбільші суми ПДФО до бюджетів сплатили платники міста Києва - 82,7 млрд грн. Платники Дніпропетровської області перерахували 33,9 млрд грн, Львівщини - 24,1 млрд грн, Київщини - 21,7 млрд гривень.

"ПДФО залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби", - наголошують у податковій службі.

Із загальної суми надходжень 166,2 млрд грн спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли на 20,5 %, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку.