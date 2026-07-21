ФОПи активно беруть участь у держзакупівлях: з початку року виграли майже 1 млн тендерів

Від початку 2026 року понад 83 тис. фізосіб-підприємців стали переможцями закупівель через Prozorro. Загалом вони виграли більше 923 тис. тендерів.





Такі дані оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.

«83 422 підприємці вже стали переможцями державних тендерів цьогоріч. Вони виграли 923 739 закупівель через систему Prozorro. Для порівняння, за весь 2025 рік переможцями державних тендерів стали 115 512 ФОПів, які виграли понад 2 млн тендерів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це на 38% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 30% менше, ніж у рекордному 2024 році.

Торік на один ФОП припадає майже 18 тендерів. У 2021 році цей показник становив 6,2 тендера.

Є й рекордсмени серед підприємців. 2 288 тендерів виграв ФОП-лідер цього року. Водночас ще один підприємець вже встиг попрацювати із 769 різними замовниками, вигравши 788 тендерів у 2026 році.

Загалом за весь час роботи Prozorro абсолютний рекорд належить підприємцю, який отримав 10 225 перемог, співпрацюючи лише з 23 замовниками. Друге та третє місця посідають підприємці з 8 636 та 8 553 виграними тендерами відповідно.