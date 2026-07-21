Мінфін опублікував дані про витрати загального фонду держбюджету за шість місяців

Міністерство фінансів опублікувало видатки загального фонду держбюджету за перше півріччя 2026 року - вони становили 2,23 трлн грн.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Найбільше грошей пішло на безпеку і оборону - за січень-червень видатки становили 1,4 трлн грн - 63% від усіх витрат загального фонду. Зокрема у червні на армію було витрачено 263,5 млрд гривень.

Загалом витрати з загального фонду є на 354,1 млрд грн або на 18,9% більшими, ніж за аналогічний період 2025 року.

851 млрд грн або 38,2% спрямували на оплату праці працівникам бюджетної сфери. Відносно аналогічного періоду 2025 року ці витрати зросли на 15,9%.

384,9 млрд грн або 17,3% витратили на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям. За рік ця сума збільшилася на 61%

Сюди також входить придбання товарів на задоволення потреб ЗСУ.

352,1 млрд грн або 15,8% пішло на соціальне забезпечення - виплату пенсій, стипендій, пільг, субсидій та інших форм допомоги. Це на 12,3% більше, ніж за першу половину 2025 року.

262,4 млрд грн або 11,8% уряд витратив на оплату використання товарів і послуг. Це число зросло на 2,3% порівняно з попереднім роком.

184,5 млрд грн або 8,3% спрямували на обслуговування державного боргу. За рік це число зросло на 2,6%.

142,7 млрд грн або 6,4% пішло на трансферти місцевим бюджетам. Порівняно з першою половиною 2025 року це значення зросло на 39,8%.