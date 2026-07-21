Компенсації за інклюзивні робочі місця сягнули 20,6 млн грн за пів року

За перші шість місяців 2026 року Державна служба зайнятості виплатила роботодавцям майже 20,6 мільйона гривень компенсацій за створення зручних умов для працівників із інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Загалом за пів року ухвалили 292 позитивні рішення про виплати.

Зокрема, у 25 випадках кошти виділили на облаштування робочих місць для людей із І групою інвалідності, а у 267 випадках - для працівників із ІІ групою.

Найактивніше цією програмою від початку року користувалися підприємці у таких регіонах:

Київська область - 49 облаштованих місць (виплачено понад 3 млн грн);

Черкаська область - 36 місць;

Житомирська та Івано-Франківська області - разом із Черкащиною сума виплат тут склала близько 2,5 млн грн.

Окремий напрям програми - підтримка ветеранів

За перше півріччя компенсації за облаштування робочих місць для колишніх учасників бойових дій, які отримали інвалідність, виплачували 92 рази. Найчастіше такі виплати оформлювали на Київщині - 19 разів (це кожне п'яте рішення по країні).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення завдяки державній підтримці в Україні вже створили понад 4,6 тис. інклюзивних робочих місць.

Як працює програма та які суми виплат

Отримати грошову допомогу від держави можуть не лише великі компанії чи підприємства, а й фізичні особи-підприємці (ФОП), які наймають працівників.

Крім того, виплати доступні для ФОПів та самозайнятих осіб, які самі мають інвалідність і облаштовують робоче місце для своєї власної справи.

Наразі розмір компенсації становить:

до 129,7 тис. грн - за облаштування місця для працівника з І групою інвалідності;

до 86,5 тис. грн - для працівника з ІІ групою інвалідності.