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В Україні за три місяці стало на 35 тисяч більше ФОПів
08:49 20.07.2026 |
Кількість зареєстрованих в Україні фізичних осіб - підприємців зросла за квітень - червень 2026 року на 35,04 тис. - до понад 1,836 млн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба статистики у Фейсбуці.
"Фізичних осіб - підприємців (ФОП) станом на 1 липня 2026 року зареєстровано 1 836 627 (1 801 587 - станом на 1 квітня 2026 року)", - ідеться в повідомленні.
Кількість створених за другий квартал ФОПів - 75 954, уточнили в Держстаті.
У відомстві додали, що регіонами - лідерами за кількістю ФОПів є м. Київ (262 685), Дніпропетровська (153 663) та Львівська (140 702) області.
Також зазначається, що станом на 1 липня 2026 року в Україні зареєстровано 1 572 225 юридичних осіб. На 1 квітня цього року їх було 1 563 733.
Найпоширенішою організаційно-правовою формою є товариство (873 805).
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