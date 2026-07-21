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ПДВ на міжнародні посилки запровадять, а збору в €3 не буде — Гетманцев
08:30 20.07.2026 |
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Україна поки не запроваджуватиме фіксований митний збір у 3 євро за дрібні посилки, як це зробили в Євросоюзі, але оподаткування посилок ПДВ, на його думку, є неминучим. Про це депутат сказав в інтерв'ю Укрінформу.
Ухвалення закону про оподаткування міжнародних поштових відправлень передбачене меморандумом з МВФ та кредитною угодою з Європейським Союзом на 90 млрд євро.
"Цей законопроєкт резонансний і складний, його розгляд уже одного разу провалили в сесійній залі. Але я переконаний: у нас немає іншого виходу, маємо це зробити, щоб зберегти довіру партнерів. Тим більше, що це й вимога "білого" українського бізнесу", - сказав Гетманцев.
Водночас, за словами голови комітету, подальше зменшення пільг поки не розглядається.
"Ми не підтримуватимемо й положення, які стосуються зменшення пільг під час ввезення громадянами товарів на митну територію України до того рівня, який є в ЄС (зокрема стягнення фіксованого митного збору для міжнародних посилок від онлайн-продавців у 3 євро за кожну товарну позицію). Після вступу до Євросоюзу нам, зрозуміло, також доведеться це зробити, але, доки триватиме перехідний період, такий крок недоречний", - сказав депутат.
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