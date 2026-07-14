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Brave1 відкрив грантову програму для розробок, що посилять технологічні можливості Сил оборони
11:39 14.07.2026 |
Кластер оборонних інновацій Brave1 оновив грантову програму й запускає нові можливості для українських Defense Tech-розробників. Максимальне фінансування на проєкт - до 8 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.
Разом із Силами оборони України визначили 53 нові технологічні пріоритети у 9 напрямках. Йдеться саме про ті розробки, які сьогодні можуть дати Україні технологічну перевагу на полі бою.
Оновлена грантова програма передбачає фінансування від 500 000 до 8 млн гривень залежно від рівня готовності технології (TRL).
Програма охоплює повний цикл розвитку: від перевірки ідеї до створення готового виробу та його випробувань.
Також запускається нова спеціальна грантова програма BraveTech EU - для проривних технологій. У її межах можна отримати до 8 млн гривень незалежно від рівня готовності технології, а результатом має стати готовий прототип.
Серед ключових пріоритетів спецпрограми: екзоскелети, евакуаційні БПЛА, комплекси активного захисту, швидкісні засоби ураження, легкі торпеди та протибліндажні боєприпаси й інші критично важливі розробки.
Загалом визначили понад 40 технологічних пріоритетів BraveTech EU.
Крім того, Brave1 незабаром оголосить нові грантові конкурси із загальним фінансуванням понад 100 млн гривень на проривні технології.
Серед напрямів - гуманоїдні роботи, аеро багі, анти-КАБи, лазерна ППО й українські радари.
Детальна інформація про оновлену грантову програму, технологічні пріоритети й умови участі доступна на сайті.
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