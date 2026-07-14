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АНАЛІТИКА

Перевізникам України та Греції спростять нерегулярні пасажирські рейси завдяки обміну дозволами

Україна отримала підтвердження від Греції про надання дозволів на здійснення нерегулярних автобусних перевезень між країнами.

Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

Наголошується, що отримані дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією - одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону.

За інформацією заступника міністра Сергія Деркача, погоджена кількість дозволів не є остаточною квотою.

«Ми домовилися з грецькими партнерами: якщо українські перевізники використають їх у повному обсязі, Греція відкриє додаткову кількість дозволів», - зазначив він.

Сьогодні українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн, і цей перелік продовжує розширюватися.
Ключові теги: Греція
 

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