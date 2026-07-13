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АНАЛІТИКА

Україна отримала понад 370 млрд грн від сплати ЄСВ від початку року

16:17 13.07.2026 |

Економіка

Упродовж січня-червня 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сягнули 370,7 млрд грн.

Це на 56,1 млрд грн, або на 17,8%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли до бюджету надійшло 314,6 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Основні показники єдиного внеску:

  • мінімальний страховий внесок ‒ 1 902,34 грн на місяць (22% від мінімальної заробітної плати 8 647 грн);
  • максимальний страховий внесок ‒ 38 046,80 грн (22% від 20 мінімальних заробітних плат, що становить 172 940 грн).

    • "Стабільне зростання надходжень єдиного внеску свідчить про позитивну динаміку легальної зайнятості та відповідальне ставлення платників до виконання своїх обов'язків", ‒ зазначили у ДПС.

    Єдиний внесок є основним джерелом фінансування фондів соціального страхування. За рахунок цих коштів забезпечуються пенсійні виплати, допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, страхові виплати у разі нещасних випадків на виробництві, а також інші соціальні гарантії, передбачені законодавством.

    Як повідомлялося, за підсумками січня-квітня 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 238,1 млрд грн. Це на 17,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Нагадаємо, станом на травень 2026 року на підконтрольній Україні території проживали близько 31 млн осіб. Із них працювали приблизно 13 млн, тоді як єдиний соціальний внесок сплачували лише 10,5 млн людей.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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