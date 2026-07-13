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Нафтопродукти принесли найбільше доходів держбюджету у червні — митниця
14:10 13.07.2026 |
У червні 2026 року митні надходження до Державного бюджету України становили 78,1 млрд грн, з яких 17,9 млрд грн забезпечили нафтопродукти.
Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.
"У червні 2026 року до Державного бюджету України перераховано 78,1 млрд грн митних платежів, що є найвищим місячним показником за весь час дії в Україні воєнного стану та на 21,2 млрд грн або 37,3% більше показника червня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що обсяги імпорту (за вагою) збільшились на 1,4%, а у вартісному вимірі, (дол. США) зросли на 22,8%. Податкове навантаження на $/кг товарів збільшилось на 22,1%.
При цьому основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в минулому місяці, стали нафтопродукти (17,9 млрд грн); легкові автомобілі (6,9 млрд грн), газ природний, гази нафтові (1,9 млрд грн), апарати електричні телефонні (1,2 млрд грн), продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники (1,2 млрд грн), моторні транспортні засоби (1,1 млрд грн), машини автоматичного оброблення інформації (813 млн грн), частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701-8705 (758 млн грн), машини або механізми для збирання, обмолоту сільськогосподарських культур (741 млн грн) та трактори - 740 млн грн.
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