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АНАЛІТИКА

Українські промислові зразки вийшли на міжнародний рівень завдяки інтеграції з DesignView

11:42 13.07.2026 |

Економіка

Українські промислові зразки інтегрували до найбільшої у світі бази даних дизайну DesignView - це черговий крок на шляху інтеграції нашої країни до європейської системи захисту інтелектуальної власності.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Інтеграцію 8 липня здійснив Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (UANIPIO) у співпраці з Офісом інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO).

Після приєднання України платформа DesignView об'єднує дані вже 78 відомств у сфері інтелектуальної власності.

У міністерстві зазначили, що це стало продовженням інтеграції українських об'єктів інтелектуальної власності до європейських реєстрів. У жовтні 2025 року до бази TMview було додано понад 600 тис. українських торговельних марок, а тепер до міжнародної системи інтегрували й промислові зразки.

Наразі DesignView містить понад 24,7 млн промислових зразків, з них понад 98,3 тис. зразків є українськими. Доступ до бази є безкоштовним для всіх користувачів.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександра Циборта, інтеграція полегшить українським дизайнерам, підприємцям та інноваторам захист прав інтелектуальної власності.

«Ідея, дизайн, винахід - це те, що Україна створює блискуче, і цим капіталом ми виходимо у світ. Наше завдання - зробити так, щоб українську творчість захищали й бачили всюди. Приєднання до DesignView означає саме це: досягнення наших авторів більше не замикаються в межах країни, а працюють на глобальному ринку під надійним захистом», - відзначив Циборт.

Інтеграцію реалізували в межах проєкту EU4IP, який фінансується Європейським Союзом і спрямований на гармонізацію українського законодавства у сфері інтелектуальної власності зі стандартами ЄС.
 

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