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Українським компаніям надали доступ до восьми сучасних військових технологій
09:53 13.07.2026 |
Українським виробникам відкрито доступ до восьми технологій, розроблених у Міноборони та ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба МОУ, передає Укрінформ.
«Міністерство оборони України допустило до ліцензування вісім технологій, які військові розробили у межах оборонного відомства. Виробники можуть отримати право на використання цих технологій для виробництва товарів оборонного призначення, щоб масштабувати їх та постачати Силам оборони», - йдеться в повідомленні.
Ліцензії можна отримати на такі технології: дрон-перехоплювач Octopus; керований боєприпас; детектор дронів «Вітряк»; системи зв'язку, керування, донаведення для безпілотних систем та НРК.
Для отримання права на використання технологій у рамках експерименту виробник має подати повідомлення про заінтересованість та документи, що підтверджують відповідність критеріям проєкту; укласти договір із Міноборони.
Якщо виробники бажають ознайомитися із технічною документацією до укладення договору, її можна отримати за договором про нерозголошення інформації з розробником. За результатом ознайомлення потрібно подати повторне повідомлення про заінтересованість. Це відкриває шлях до укладення договору та використання технології, пояснили у пресслужбі.
У МОУ зауважили, що на порталі Brave 1 запрацював розділ з описом пропонованих Міноборони технологій.
Також організовано автоматизований збір повідомлень про зацікавленість у використанні технологій. Цей функціонал платформи розроблений із урахуванням безпекових застережень і міститься у закритій частині порталу Brave 1.
Усі зібрані через портал повідомлення обробляє Міноборони.
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