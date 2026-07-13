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Українським компаніям надали доступ до восьми сучасних військових технологій

09:53 13.07.2026 |

Економіка

Українським виробникам відкрито доступ до восьми технологій, розроблених у Міноборони та ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба МОУ, передає Укрінформ.

«Міністерство оборони України допустило до ліцензування вісім технологій, які військові розробили у межах оборонного відомства. Виробники можуть отримати право на використання цих технологій для виробництва товарів оборонного призначення, щоб масштабувати їх та постачати Силам оборони», - йдеться в повідомленні.

Ліцензії можна отримати на такі технології: дрон-перехоплювач Octopus; керований боєприпас; детектор дронів «Вітряк»; системи зв'язку, керування, донаведення для безпілотних систем та НРК.

Для отримання права на використання технологій у рамках експерименту виробник має подати повідомлення про заінтересованість та документи, що підтверджують відповідність критеріям проєкту; укласти договір із Міноборони.

Якщо виробники бажають ознайомитися із технічною документацією до укладення договору, її можна отримати за договором про нерозголошення інформації з розробником. За результатом ознайомлення потрібно подати повторне повідомлення про заінтересованість. Це відкриває шлях до укладення договору та використання технології, пояснили у пресслужбі.

У МОУ зауважили, що на порталі Brave 1 запрацював розділ з описом пропонованих Міноборони технологій.

Також організовано автоматизований збір повідомлень про зацікавленість у використанні технологій. Цей функціонал платформи розроблений із урахуванням безпекових застережень і міститься у закритій частині порталу Brave 1.

Усі зібрані через портал повідомлення обробляє Міноборони.
 

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