Фінансові новини
- |
- 13.07.26
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До €33 тис. на інновації: ЄС профінансує українських розробників компонентів для дронів — Brave1
09:11 13.07.2026 |
Розробники компонентів для БПЛА зможуть отримати гранти до 33 тис. євро у межах третього етапу програми EU4UA Defence Tech, який оголосили Brave1 та Офіс ефективного регулювання BRDO. Про це повідомили у Brave1.
"У фокусі - розробка й дослідження прототипів компонентів для безпілотних систем в Україні", - сказано у повідомленні.
Йдеться про прототипи пропелерів, батарейних збірок підвищеної щільності, силової електроніки та рам для безпілотних систем.
"20 команд зможуть отримати гранти на розробку - до 33 000 євро кожна. Фінансуватимуться розробки з рівнем готовності (TRL) 3-4 із завданням підвищити його мінімум на один рівень", - уточнили в Brave1.
Зазначається, що проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.
"Україна та ЄС спільно рухаються до локалізації розробки компонентів у регіоні. Це необхідно для того, щоб скоротити час на логістику й доопрацювання продуктів", - наголосили у Brave1.
Подати заявку можна на сайті в розділі "Brave1 - Грантова програма Brave1 EU4UA Defence Tech". Прийом заявок триватиме до 21 серпня.
Нагадаємо, у квітні В Україні в Україні повідомлялося про запуск другого етапу грантової програми EU4UA Defence Tech на розробку компонентів для безпілотних систем.
До слова, оборонний кластер Brave1 оновив грантову програму, додавши 53 нові пріоритети. Розробники зможуть отримати до 8 млн грн на свої проєкти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе виробляти ракети до Patriot після війни, поки їх виготовлятимуть у Європі — Reuters
|Президент анонсував кадрові перестановки в Кабміні, зокрема зміну прем'єра
|ЗМІ повідомили про відставку посла України в США
|Посли Євросоюзу підтримали відкриття шостого кластера переговорів про членство України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала черговий транш у $3,35 млрд від Світового банку
|Через заборгованість у 18 млрд грн нафтопереробний завод Коломойського визнали банкрутом
|Українські промислові зразки вийшли на міжнародний рівень завдяки інтеграції з DesignView
|Україна зможе виробляти ракети до Patriot після війни, поки їх виготовлятимуть у Європі — Reuters
|Світові ціни на нафту пішли вгору: Brent досягла $79,3 за барель
|Українським компаніям надали доступ до восьми сучасних військових технологій
|До €33 тис. на інновації: ЄС профінансує українських розробників компонентів для дронів — Brave1
Бізнес
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів