До €33 тис. на інновації: ЄС профінансує українських розробників компонентів для дронів — Brave1

Розробники компонентів для БПЛА зможуть отримати гранти до 33 тис. євро у межах третього етапу програми EU4UA Defence Tech, який оголосили Brave1 та Офіс ефективного регулювання BRDO. Про це повідомили у Brave1.

"У фокусі - розробка й дослідження прототипів компонентів для безпілотних систем в Україні", - сказано у повідомленні.

Йдеться про прототипи пропелерів, батарейних збірок підвищеної щільності, силової електроніки та рам для безпілотних систем.





"20 команд зможуть отримати гранти на розробку - до 33 000 євро кожна. Фінансуватимуться розробки з рівнем готовності (TRL) 3-4 із завданням підвищити його мінімум на один рівень", - уточнили в Brave1.

Зазначається, що проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

"Україна та ЄС спільно рухаються до локалізації розробки компонентів у регіоні. Це необхідно для того, щоб скоротити час на логістику й доопрацювання продуктів", - наголосили у Brave1.

Подати заявку можна на сайті в розділі "Brave1 - Грантова програма Brave1 EU4UA Defence Tech". Прийом заявок триватиме до 21 серпня.

Нагадаємо, у квітні В Україні в Україні повідомлялося про запуск другого етапу грантової програми EU4UA Defence Tech на розробку компонентів для безпілотних систем.

До слова, оборонний кластер Brave1 оновив грантову програму, додавши 53 нові пріоритети. Розробники зможуть отримати до 8 млн грн на свої проєкти.