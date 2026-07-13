Нацбанк назвав ключові чинники інфляції у червні

За підсумками червня 2026 року споживчі ціни в Україні порівняно з травнем знизилися на 0,1%, а в річному вимірі темпи інфляції опустилися до позначки 7,2%.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України (НБУ) на основі даних Держстату.

Фактичні показники загальної інфляції відповідали прогнозу НБУ, опублікованому в Інфляційному звіті за квітень 2026 року.

Водночас базова інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р і перевищила прогноз через зростання витрат виробників у переробній харчовій промисловості, а також вищі ціни на послуги на тлі швидшого зростання зарплат.

Динаміка цін за основними групами товарів та послуг у червні:

сирі продукти харчування - ціни знизилися на 0,2% р/р. Свинина подешевшала завдяки дешевшому імпорту через перевиробництво в Європейському Союзі, курятина та яйця - внаслідок розширення внутрішньої пропозиції, овочі та фрукти - через сезонне зростання пропозиції;

оброблені продукти - темпи зростання залишилися без змін на рівні 10,4% р/р. Найбільший внесок забезпечили соняшникова олія та пельмені (через вищу вартість електроенергії для зберігання замороженої продукції). Водночас уповільнилося подорожчання ковбас та безалкогольних напоїв;

послуги - інфляція пришвидшилася до 13,7% р/р унаслідок зростання витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію. Швидше дорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння, послуги у сферах дозвілля та краси. Уповільнилося зростання цін на послуги таксі та заклади громадського харчування;

адміністративно регульовані ціни - зростання пришвидшилося до 10,7% р/р через запровадження вищих тарифів на водопостачання у низці міст, а також підвищення цін на алкоголь і тютюн.

пальне - інфляція сповільнилася до 33,4% р/р завдяки зниженню цін у місячному вимірі на дизельне пальне та автогаз. Ціни на бензин залишалися стабільними.

За прогнозами НБУ, найближчими місяцями ціновий тиск зростатиме через значні виробничі витрати підприємств на оплату праці, вичерпання ефектів від здешевлення сирих продуктів, а також очікуваний перегляд вартості проїзду в громадському транспорті та тарифів на водопостачання.

Оновлений макропрогноз регулятор оприлюднить 30 липня 2026 року.

Промислова інфляція

Нагадаємо, у травні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні зросли на 45,2% у річному вимірі порівняно з травнем минулого року.

За даними Держстату, це прискорення промислової інфляції стало найвищим показником річного зростання за останній рік.

Споживча інфляція

Як повідомлялося, у травні темпи споживчої інфляції сповільнилися до 8,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція дещо прискорилася і становила 7,9% у річному вимірі.

Нагадаємо, у травні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% після підвищення на 1,4% у квітні, 1,7% у березні та 1% у лютому.